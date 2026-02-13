Hagara nezvládol voľnú jazdu. Po prvom páde mu vypli nohy, ale sľúbil zlepšenie

Mladučký Slovák Adam Hagara neuspel vo svojej voľnej jazde pri olympijskom debute v talianskom Miláne.
Nevyhol sa dvom pádom a po príslušných bodových zrážkach klesol z 20. miesta po krátkom programe na poslednú 24. priečku spomedzi tých, ktorí sa predstavili vo voľných jazdách.
Dva pády
Hagarovi nevyšiel hneď prvý skok vo voľnej jazde, ktorým bol štvoritý tulup. Vtedy sa ocitol na ľade prvýkrát. Druhý pád prišiel pri trojitom axli, ktorý zväčša zvláda vo svojich jazdách.
Potom mu vyšla kombinácia trojitého lutza a dvoch dvojitých axelov, ale vzápätí skočil namiesto trojitého rittbergera iba dvojitý. Nasledovala kombinácia trojitého flipa a trojitého tulupa a potom ešte zvládol aj piruety a krokovú pasáž.
Tréningy boli dobré
„Po prvom skoku mi vypli nohy. Neviem prečo…Nevedel som sa z toho pádu spamätať. Snažil som sa isť do konca čo najlepšie, ale bolo to ťažké. Tréningy boli dobré, ale jazda mi nevyšla. Každé preteky sa asi nemôžu podariť. Dúfam, že nabudúce to bude lepšie,“ povedal Adam Hagara pre Šport STVR.
Na otázku, aké bolo náročné skoncentrovať sa po úvodnom páde, dodal: „Stáva sa to aj na tréningoch, že padnem pri prvom skoku. Viem o čom to je, ale vypli mi nohy a nechceli sa rozbehnúť. Pokazil som to, ale nabudúce tie chyby napravím.“
Ani Malinin to nezvládol
Olympijským víťazom sa stal Kazach Michail Šajdorov, ktorý využil obrovské zaváhania hlavného favorita Američana Iliu Malinina. Voľná jazda Malinina bola plná zaváhaní a pádov, ktoré ho napokon odsunuli z prvého na ôsme miesto. Striebro a bronz putovali do Japonska zásluhou Jumu Kagijamu a Šuna Sata.