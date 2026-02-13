Klaebo a Desloges na 10 km voľnou technikou zopakovali poradie zo skiatlonu, zo Slovákov lepší Hinds

Favorizovaný Klaebo zvíťazil v piatkových pretekoch vo Val di Fiemme v čase 20:36,2 min a má druhé zlato zo ZOH 2026.
Johannes Hoesflot Klaebo
Johannes Hoesflot Klaebo z Nórska počas pretekov v bežeckom lyžovaní na 10 km voľnou technikou na ZOH 2026, v piatok 13. februára 2026. Foto: SITA/AP
Nór Johannes Hösflot Klaebo a Francúz Mathis Desloges v piatkových pretekoch v behu na lyžiach na 10 kilometrov voľnou technikou na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo zopakovali svoje umiestnenie z nedeľňajšieho skiatlonu na 20 km a obaja v Taliansku získali už druhý cenný kov.

Favorizovaný Klaebo zvíťazil v piatkových pretekoch vo Val di Fiemme v čase 20:36,2 min a má druhé zlato zo ZOH 2026. Desloges finišoval o 4,9 sekundy neskôr a vybojoval druhé striebro. Na ďalších troch priečkach figurovali Nóri, pričom pre bronz si dobehol Einar Hedegart, ktorý za Klaebom zaostal o 14 sekúnd.

Samotný Klaebo získal jubilejnú desiatu olympijskú medailu, z toho ôsmu zlatú. Súčasťou 113-členného štartového poľa boli v piatok aj dvaja Slováci. Viac sa darilo Petrovi Hindsovi, ktorý skončil na 64. mieste so stratou 3:04,6 min. Tomáš Cenek obsadil 90. priečku, za víťazom zaostal o 5:31,7 min.

