Žilinská séria víťazstiev na čísle 5, bratislavská na čísle 10. Zvíťazil aj posledný Prešov - VIDEO

Herne to nebolo dobré a ani takticky nie dostatočne na výške. Napriek tomu hokejisti Žiliny doma pretlačili hráčov Zvolena a zaznamenali piate víťazstvo v sérii.
Po triumfe 6:5 po predĺžení Žilinčania potvrdili prvé miesto v tabuľke Tipsport ligy o skóre pred Nitranmi.
Strelecké hody
V hokejovej prestrelke pod Dubňom hostia zo Zvolena viedli 2:0, neskôr domáci otočili na 5:2 a tento stav platil ešte aj v polovici tretej tretiny.
Potom sa však Zvolen tromi gólmi dotiahol na 5:5, pričom fínsky snajper Joona Jääskeläinen vyrovnal sekundu pred koncom tretej tretiny. V predĺžení však Kanaďana Scott Kosmachuk predsa len preklopil víťazstvo na stranu Vlkov.
Obrovské víťazstvo
„Na začiatku sme nemali pohyb, potom nás nakopol gól. Druhá tretina bola gólovo fajn z našej strany, ale herne to nebolo to, čo sme si predstavovali. V tretej tretine sme viedli o tri góly a nepostrážili sme si to. Urobili sme dva fauly, ktoré sa nesmú udiať. Musíme byť koncentrovanejší a disciplinovanejší. Napriek úpadku na striedačke po vyrovnávajúcom góle súpera na 5:5 sme sa vzchopili a v predĺžení zvíťazili. Za mňa je to obrovské víťazstvo,“ zhodnotil tréner Milan Bartovič na fejsbuku Vlkov Žilina.
Útočník Miroslav Mucha, autor gólu na 2:2, po zápase povedal:
„Ani by som nepovedal, že sme to za stavu 2:2 podcenili. Skôr tam prišli chvíľkové výpadky, ktoré súper potrestal. Stalo sa nám to párkrát aj v minulej sezóne a musíme popracovať na tom, aby sme sa z toho poučili.“
Čierna séria
V tabuľke druhá Nitra sa nemusela až tak natrápiť na víťazstvo. V Trenčíne viedla po prvej tretine 3:0 a hoci neskôr raz inkasovala, náskok si pohodlne udržala. Trenčín prehral šiestykrát za sebou a po dobrom úvode sezóny sa v tabuľke zosunul až na 9. miesto.
„V prvej tretine sme podali výborný výkon. Mali sme agresívny pohyb, vytvárali si strelecké pozície a tlačili sa do bránky. V tretej tretine sme mali zopár zbytočných vylúčení, ktorými sa súper dostal do pomyselného tlaku, no aj my sme si vytvorili svoje príležitosti. Celkovo to bol od nás dobrý zápas a zaslúžené tri body,“ zhodnotil tréner Nitry Andrej Kmeč na klubovom webe hknitra.sk.
Dmowského hetrik
V Bratislave vyše 5-tisíc divákov videlo 10 gólov. HC Slovan hrá najlepší hokej za posledné roky a víťazstvo 6:4 nad HK Spišská Nová Ves bolo už desiate bez prerušenia. Domáci viedli 3:1 aj 4:2, hostia vyrovnali na 4:4, ale záver patril Bratislavčanom.
Zaskvel sa Ryan Dmowski, autor hetriku, víťazného gólu a tiež presilovkovej asistencie. Dvadsaťosemročný Američan predtým nebodoval v siedmich zápasoch.
„Snažil som sa skloniť hlavu, tvrdo pracovať a zostať pozitívny. Konečne mi to dnes spadlo viackrát do bránky,“ cituje denník Šport útočníka, ktorý pred dvoma rokmi ako hráč Popradu nastrieľal 30 gólov a potom strávil sezónu v Hradci Králové.
Vyhral aj Prešov
Tretieho víťazstva v sezóne a prvého pod vedením Fína Kaia Suikkanena sa dočkali v Prešove. „Koňare“ doma zdolali hráčov Banskej Bystrice 4:1, pričom všetky štyri góly strelili cudzinci.
Tie prešovské Američan William Rapuzzi, Švéd Erik Ullman, Rus Alexander Avcin a do prázdnej bránky aj Kanaďan Adam Rockwood. Keďže však Poprad vyhral v Michalovciach 3:2 po predĺžení, Prešov zostal posledný.
Košice na nulu
Dominantné víťazstvo hostí sa zrodilo v Liptove. Košice prevalcovali Liptovský Mikuláš 5:0. „Oceliari“ viedli už v 18. min 3:0, čo si vyžiadalo striedanie brankárov na domácej strane.
Liptovský tím to však nenakoplo, a tak Košice po jednoznačnom triumfe vystriedali práve Liptovský Mikuláš na piatej priečke tabuľky.