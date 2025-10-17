Poprad má trénera z nehokejovej krajiny. Belgičan Pellegrims má pomôcť poslednému v tabuľke

Popradské hokejové bezvládie po predčasnom odchode hlavného trénera Jána Šimka netrvalo dlho.
Novým trénerom posledného tímu tabuľky slovenskej najvyššej hokejovej súťaže sa stal Mike Pellegrims, ktorý so sebou prináša skúsenosti z nemeckej DEL, rakúskej EBEL a celkovo medzinárodného hokeja.
Hokejové Michalovce našli trénera. Uprednostnili slovenskú cestu - FOTO
Päťdesiatsedemročný Belgičan povedie už piatkový tréning „Kamzíkov“ a večer bude stáť na striedačke v domácom zápase 12. kola proti Prešovu.
Titul s Mannheimom
Väčšinu svojej úspešnej hráčskej aj trénerskej kariéry strávil v najvyššej nemeckej súťaži (DEL). Ako hráč pôsobil dlhé roky v popredných kluboch a bol aj reprezentant Belgicka. Po zavesení korčúľ na klinec sa stal trénerom a takmer celú kariéru pôsobil v nemeckej najvyššej súťaži. Ako asistent hlavného trénera sa stal majstrom Nemecka v tíme Adler Mannheim. Bolo to v sezóne 2018/2019 po boku českého trénera Pavla Grossa.
Faith po ďalšej prehre Michaloviec: Cítim sa ako vrah, nepoučil som sa z otcovej chyby. Nikto nechcel prísť hrať za Duklu - VIDEO
Kvalitná liga
„Zistil som, že na Slovensku je to naozaj kvalitná liga. Je tu veľa dobrých mužstiev a hráčov a keď sa pozriem na náš tím, vidím, že každý vie hrať hokej. Budeme hrať agresívnym štýlom. Pôjdeme svojou cestou,“ povedal Pellegrims podľa webu hkpoprad.sk.
Pôsobivá otočka Montrealu v hlavnej úlohe s Caufieldom. V predĺžení rozhodol druhýkrát za sebou - VIDEO
Práca s obrancami
Pellegrims je známy dôrazom na disciplínu, moderným systémom hry a prácou s obrancami, ktorú ovláda z pozície bývalého dlhoročného beka.
„Som rád, že sme sa s Mikom dohodli na zmluve do konca sezóny. V piatok už strávi plný deň s tímom. Je to skúsený tréner s dôrazom na defenzívu a hernú disciplínu,“ vyjadril sa športový riaditeľ popradského klubu Július Koval.