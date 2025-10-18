Na čele extraligovej tabuľky je Žilina, zvíťazila v Nitre a zosadila vicemajstra z postu lídra - VIDEO

Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Samuel Buček Miguel Tourigny
Zľava: Samuel Buček z HK Nitra a Miguel Tourigny z Vlci Žilina počas 2. zápasu Tipos extraligy 2023/2024 medzi HK Nitra - Vlci Žilina. Nitra, 22. september 2024. Foto: SITA/Martin Havran
Piatkové 12. kolo hokejovej extraligy opäť prinieslo zmenu na čele tabuľky. Na post lídra sa opäť dostali hráč Žiliny, ktorí zvíťazili pod Zoborom na ľade vicemajstra 3:1 a zosadili ho z prvej priečky.

Žilinskí vlci vstúpili do duelu v Nitre parádne a už 57. sekunde otvoril skóre Ryder Korczak, na ktorého v 4. minúte nadviazal Filip Vašaš. Domáci „corgoni“ síce na začiatku druhej tretiny skorigovali zásluhou presného zásahu Marka Stachu, no konečnú podobu výsledku dal v 26. minúte Brendan Ranford. Nitra v závere siahal k hre bez brankára, no skóre sa už nemenilo.

„Mali sme veľmi dobrý štart do zápasu. Dali sme rýchly gól na 1:0. Celkovo sme mali výborný pohyb v prvej tretine. Mohlo byť aj viac ako 2:0, mali sme tam ďalšie výborné šance. V druhej tretine sme chceli udržať tempo, ale nevyšlo nám vstupné striedanie. Veľmi dôležitá bola naša rýchla odpoveď a stav 3:1. Pomohlo nám aj ubránené oslabenie v trvaní štyroch minút. Tretiu tretinu sme zvládli parádne takticky. Nitru sme nepúšťali do jej povestného tlaku. Výborne sme odohrali modrú čiaru. Vyhrali sme zaslúžene aj vďaka brankárovi a našim skvelým fanúšikom,“ vyhlásil po súboji kouč Milan Bartovič podľa oficiálneho webu HK Nitra.

Podľa domáceho kormidelníka Andreja Kmeča sa pod Zoborom hral rýchly hokej s množstvom súbojov. „Začiatok nám nevyšiel. Dostali sme dva smolné, zlepené góly. Ale celý zápas sme sa veľmi ťažko dostávali do predbránkového priestoru. Hrali sme hokej po obvode mantinelu. Mali sme len strely z diaľky, Žilina to rýchlo hádzala preč cez mantinely a hrozila z protiútokov. Mali sme náznaky šancí, ale chýbal nám jednoznačne predbránkový priestor. Nemali sme tam požadovaný tlak,“ vyhlásil.

V ďalšom piatkovom šlágri majstrovské Košice podľahli Slovanu Bratislava 1:2 po samostatných nájazdoch, duel v siedmej sérii rozhodol Tomáš Kráľovič. V pohronskom derby triumfovala Banská Bystrica na ľade Zvolena hladko 6:1 a upevnila si 4. pozíciu hodnotenia.

Ďalšie tri stretnutia priniesli triumfy domácich kolektívov. Predposledný Poprad rozstrieľal posledný Prešov 7:2, desiate Michalovce vydreli tri body v súboji proti Liptovskému Mikulášu (3:2) a Spišská Nová Ves tesne triumfovala nad Trenčínom 2:1.

