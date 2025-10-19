Scheifele strelil gól, ktorým prekonal historického lídra Winnipegu Wheelera - VIDEO

Mark Scheifele aktuálne má na konte 342 gólov a 471 asistencií v 884 zápasoch NHL.
- Aktualizované
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HOKEJ NHL: Winnipeg - Nashville
Mark Scheifele v posledných rokoch v NHL zbiera body ako na bežiacom páse. Teraz prekonal klubový rekord Winnipegu. Foto: SITA/AP
Blake Wheeler bol až do soboty bodový líder organizácie Winnipeg Jets, resp, jej predchodcu Atlanta Trashers. Už to neplatí, lebo ho prekonal Mark Scheifele.

Šiesty gól Scheifeleho v aktuálnej sezóne NHL prispel k víťazstvu nad Nashvillom 4:1 a znamenal 813. bod v jeho kariére v NHL. Wheeler ich nazbieral 812.

Scheifele aktuálne má na konte 342 gólov a 471 asistencií v 884 zápasoch.

„Je to veľká pocta byť súčasť takej skvelej organizácie s najúžasnejšími fanúšikmi Vlievajú nám neustále motiváciu do ďalších zápasov. Platí to aj pre mňa a moje góly,“ zhodnotil Scheifele na webe NHL.

Pocta Wheelerovi

Tridsaťdvaročný rodák z kanadského Ontária sa po prekonaní klubového rekordu poďakoval svojim spoluhráčom a na diaľku aj svojmu skvelému predchodcovi Wheelerovi.

“Pomáhal mi počas celej kariéry a tiež mi dal veľa priestoru, aby som sa realizoval. Mám veľké šťastie na chlapcov, s ktorými hrám teraz, aj s ktorými som hral v minulosti. Vďačím im za všetko,“ dodal Scheifele.

Konzistentnosť a inštinkt

„Má skvelé ofenzívne schopnosti a je konzistentný vo výkonoch. A jeho strelecký inštinkt je úžasný,“ uviedol na adresu Scheifeleho tréner Jets Scott Arniel.

Winnipeg vyhral štvrtý zápas za sebou a v Centrálnej divízii Západnej konferencie je druhý za Coloradom.

