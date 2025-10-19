Feneš bude trénovať v USHL, stal sa asistentom trénera v tíme Tri-City Storm

Ivan Feneš sa stal asistentom trénera v tíme USHL Tri-City Storm.
Ivan Feneš
Bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš sa stal asistentom v tíme USHL Tri-City Storm. Foto: FB, www.facebook.com
Slovenský hokejový tréner Ivan Feneš prijal novú výzvu. Stal sa asistentom v tíme Tri-City Storm, ktorý účinkuje v americkej juniorskej súťaži USHL.

Podľa klubového webu 48-ročný Feneš prináša do tímu 25 rokov trénerských skúseností, vrátane bohatého pôsobenia v medzinárodnom hokeji.

Slováci sa zaskveli

V tíme Tri-City v americkom štáte Nebraska bude mať pod dohľadom aj Slovákov – brankára Michala Prádela a útočníkov Samuela Murína a Olivera Ozogányho. A slovenská úderka sa zaskvela hneď vo Fenešovej premiére.

Na ľade Sioux City Musketeers zvíťazili 4:1 s Prádelom v bránke a produktívnymi útočníkmi. Oliver Ozogány strelil gól a pridal aj asistenciu a Samuel Murín dosiahol víťazný gól. Všetci traja slovenskí hokejisti sa stali hviezdami zápasu. Prvou bol Prádel s 19 zákrokmi z 20 striel.

Bohaté skúsenosti

Feneš viedol slovenskú reprezentáciu do 20 rokov na piatich majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie vrátane vlaňajších, keď s mužstvom stroskotal vo vyrovnanom zápase na neskorších finalistoch Fínoch.

Feneš pracoval aj ako tréner slovenskej reprezentácie do 18 rokov, v roku 2021 s tímom vedeným Jurajom Slafkovským a Šimonom Nemcom obsadil druhé miesto na prestížnom Hlnka Gretzky Cupe v Piešťanoch.

Odporúčaný tréner

„Feneš má tiež skúsenosti ako generálny manažér, asistent trénera a tímový konzultant v slovenských tímoch do 20 a do 18 rokov. A to od sezóny 2012/2013. V súčasnosti pôsobí ako severoamerický skaut pre Slovenský zväz ľadového hokeja,“ napísal web stormhockey.com.

„Ivan Feneš nám bol veľmi odporúčaný. Má bohaté skúsenosti s rozvojom hráčov na medzinárodnej úrovni. Ivan bol tiež skvelý skaut a pomáhal našej organizácii prilákať do tímu importovaných hráčov. Bude to robiť aj v budúcnosti,“ povedal hlavný tréner, riaditeľ aj prezident hokejových operácií tímu Storm John Torchetti.

