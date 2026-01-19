Žilinka podá správnu žalobu pre preloženie policajta Juhása, Eštokovo ministerstvo nevyhovelo jeho protestu

Ministerstvo vnútra nevyhovelo protestu prokurátora proti rozhodnutiu šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vo veci bývalého šéfa policajného tímu Kuciak Petra Juhása.
Ako informoval na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka, vo veci rozhodnutia týkajúceho preloženia policajta z inšpekcie na okresné riaditeľstvo polície do Levíc tak podá správnu žalobu.
Dôvodom podania protestu bolo ignorovanie Úradu na ochranu oznamovateľov. Juhás je totiž podľa medializovaných informácii chráneným oznamovateľom protispoločenskej činnosti rovnako ako policajti z tímu okolo Jána Čurillu, keďže podával trestné oznámenie v kauze Rozuzlenie.
Generálna prokuratúra podala protest proti rozhodnutiu Zuriana a Šutaja Eštoka, preloženie Juhása nebolo správne
„Po tom, ako som sa dozvedel o právoplatnom uložení sankcie ministerstvu vnútra zo strany Úradu na ochranu oznamovateľov v mojom prípade, požiadal som generálnu prokuratúru o preskúmanie zákonnosti postupu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ako aj ministra vnútra, ktorý bol v tomto prípade odvolacím orgánom. Prokurátor generálnej prokuratúry sa podľa upovedomenia, ktoré mi bolo zaslané, stotožnil s mojimi výhradami, a tým, že podal protest, konštatuje protiprávnosť vydaných rozhodnutí,“ uviedol ešte v decembri 2025 Juhás pre spravodajský portál Aktuality.sk.