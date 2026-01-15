Kauza Voderady pokračuje, Žilinka ohlásil začiatok trestného stíhania

Kauza nákupu outletu vo Voderadoch pokračuje. Vo veci sa začalo trestné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Ako uviedol, prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR vo veci financovania kúpy nehnuteľností vo Voderadoch pre potreby Národného a inovačného a technologického centra (NITC) začal uznesením zo 14. januára 2026 trestné stíhanie pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Netransparentný nákup
NITC vzniká v priestoroch bývalého obchodného centra vo Voderadoch. Opozícia hovorí o netransparentnom nákupe outletu vo Voderadoch, ktorý bol odkúpený štátom za 17 miliónov eur. Dovtedy však bola jeho cena 5 miliónov eur. Nákup areálu pre NITC financoval Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý po medializovanej kritike a na podnet predsedu vlády Roberta Fica podal demisiu.
Za spoločnosťou, ktorá nehnuteľnosť predávala, stoja podnikateľ Gustáv Laca a jeho dcéra, známa influencerka Ema Lacová. „No to znie crazy, crazy, a to je ‚slayáda‘, že sa to takto podarilo,“ okomentovala predaj outletu za 17 miliónov pre portál 360tka influencerka.
Demokrati hovoria o „zjavnej zlodejine“
Opozícia intenzívne upozorňovala, že ide o netransparentný nákup. Hnutie Slovensko pripomenulo, že areál dlhodobo nikto nechcel kúpiť a roky bol ponúkaný za podstatne nižšie sumy. „Minimálne 12 miliónov z vreciek občanov vyletelo komínom a jedným podpisom na papieri skončilo na účte rodiny Lacových,“ uviedlo hnutie.
Strana Demokrati v súvislosti s touto kauzou podala 4. decembra 2025 na Generálnu prokuratúru SR aj trestné oznámenie. Podľa Demokratov totiž ide o „zjavnú zlodejinu„, ktorú je potrebné okamžite a dôsledne preveriť.