Žilinčania v mládežníckej Lige majstrov vyradili Borussiu Dortmund, meno osemfinálového súpera spoznajú už v piatok (foto)

Mládežníkom MŠK Žilina sa aj v sezóne 2023/2024 podaril rovnaký kúsok ako pred dvoma rokmi, v mládežníckej Lige majstrov sa prebojovali už do osemfinále vyraďovacej časti. Zverenci trénera Ivana Beláka v domácom súboji play-off zdolali nemeckú Borussiu Dortmund pred desaťtisícovou diváckou kulisou 2:1.

Žilinčania síce po prvom polčase prehrávali zásahom Parisa Jusuu Brunnera, no po zmene strán vyrovnal Vladimír Vaľko a v závere rozhodol striedajúci Michal Pekelský.

Fyzicky náročný duel

„Sú to fantastické pocity. Uvedomenie toho, čo sme dokázali, príde neskôr. Zvolili sme veľmi náročný štýl hry, preto to bol fyzicky náročný duel. Zvládli to a kondične sme sa Nemcom vyrovnali, možno aj prevýšili. Víťazný gól minútu pred koncom bolo niečo neopísateľné, tribúny k tomuto zážitku prispeli výraznou mierou. Dortmund je európsky veľkoklub, no presvedčili sme sa, že sa takým môžeme rovnať. Ideme ďalej s pokorou. Sme radi, že robíme dobré meno Žiline a celému slovenskému futbalu,“ uviedol po súboji kouč Belák podľa oficiálneho webu žilinského klubu.

Podľa brankára Jakuba Badžgoňa je neskutočný pocit zdolať jednu z najlepších akadémií Európy i sveta.

„Po dnešku sa ukázalo, že sa kvalitou môžeme porovnávať s hocikým. Stretnutie muselo baviť všetkých, darilo sa nám hrať našu hru. V druhom polčase sme ešte pridali, tam sa ukázala naša sila. Po poslednom zákroku som si poriadne vydýchol, ďakujeme všetkým,“ zhodnotil.

Tréner má jediné želanie

Mladí Žilinčania sa meno súpera v osemfinále dozvedia v piatok. Hrať sa bude rovnako ako play-off iba na jeden zápas 27. alebo 28. februára. Žreb môže mladíkom spod Dubňa prisúdiť dánsky FC Kodaň, francúzsky RC Lens, španielsky Real Madrid, rakúsky FC Salzburg, holandský Feyenoord Rotterdam, taliansky tím AC Miláno, anglický Manchester City alebo portugalský klub FC Porto. Všetko sú to víťazi svojich skupín v ligovej vetve.

„Pri žrebe chceme hrať v prvom rade doma. Keď sme to vypredali dnes, snáď by sa to podarilo aj o tri týždne. Títo fantastickí fanúšikovia i hráči by si to zaslúžili. To je moje jediné želanie pred piatkom,“ uviedol tréner Belák.

Mladí Žilinčania sa meno súpera v osemfinále dozvedia v piatok. Foto: www.facebook.com