Slovenskí futbalisti ovládli kategóriu kolektív na Športovcovi roka, Kováčika aj Calzonu to potešilo

V kalendárnom roku 2023 sa slovenskej futbalovej reprezentácii podaril postup na tohtoročné majstrovstvá Európy do Nemecka a výrazne sa to odzrkadlilo v novinárskej ankete o Športovca roka 2023.

Futbalisti SR ovládli kategóriu kolektívov a tento úspech umocnilo aj to, že medzi jednotlivcami sa do Top 10 dostali Stanislav Lobotka a Dávid Hancko.

Výsledok ich potešil

Vysoké priečky futbalistov v ankete potešili prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika aj talianskeho trénera národného tímu Francesca Calzonu.

„Priznám sa, nečakal som, že sa to môže až takto dobre skončiť. Je to veľké zadosťučinenie, lebo nezačali sme kvalifikáciu dobre a úvod nebol ideálny. Postupne sa to dostalo tam, kam sme všetci chceli. Veľmi sa teším,“ uviedol šéf zväzu Kováčik.

Radosť mal aj z dvoch hráčov v elitnej desiatke medzi jednotlivcami – tretieho Lobotku a siedmeho Hancka.

Štadión plný ľudí

„Teší ma to, lebo do Top 10 sa dostali dvaja hráči. Sú to futbalisti, ktorí neboli len lídrami v reprezentácii, ale aj v kluboch. Špeciálne Stano Lobotka v majstrovskom Neapole, ktorý po mnohých rokoch získal taliansky titul. Sú to individuality, ktoré sa presadili v Európe. To bolo rozhodujúce, že si to kompetentní všimli,“ pokračoval.

Talianskeho kouča národného tímu SR urobilo šťastným, že jeho tím potešil slovenských fanúšikov. „Aj keď na začiatku nám nie všetci verili, vážim si tento úspech. Na konci sme už mali plné štadióny, a to ma teší najviac,“ povedal Calzona.

Potom pokračoval: „V úvode roka to nebolo ideálne, ale našiel som tím, ktorý ma nasledoval. Hráči robili všetko, čo sme si povedali, postupom času prišli aj dobré výsledky a výkony. Veľmi si cením, že v závere kvalifikácie prišlo na štadión aj veľa ľudí.“

Dva ťažké zápasy

Aby sa slovenská futbalová reprezentácia stala najlepším domácim kolektívom aj za rok 2024, potrebný bude úspech na kontinentálnom šampionáte v Nemecku. „Môžem sľúbiť, že s celým tímom urobíme maximum, aby sme boli pripravení na Euro a dosiahli tam pozitívne výsledky,“ vyhlásil taliansky kormidelník Slovákov.

A prípadný úspech na ME bude záležať aj na tom, ako sa pripravia Slováci na turnaj.

„Prípravu sme naplánovali tak, že už v marci nás čakajú dva ťažké zápasy. Podľa toho sme vyberali súperov, aby nám ukázali, na akej úrovni sme. Pokračovať budeme v máji sústredením v Šamoríne s prvou skupinou hráčov, ktorej sa skončí liga skôr. Možno tento blok ukončíme prípravným duelom proti slovenskému klubu, ale to ešte doťahujeme. Potom bude pár dní voľna a na prelome mája a júna sa presunieme do Rakúska. Napokon príde na rad prípravný duel v Bratislave a odcestujeme na Euro,“ ozrejmil Calzona, tréner najúspešnejšieho slovenského športového kolektívu za rok 2023.