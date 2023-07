Žilina a Trnava chcú v 2. predkole EKL dosiahnuť dobrý výsledok, favoritmi sú však ich súperi a budú aj vo výhode (video)

Na futbalistov MŠK Žilina a Spartaka Trnava čakajú vo štvrtok úvodné stretnutia 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2023/2024. „Šošoni“ sa predstavia na trávniku belgického klubu KAA Gent a Trnavčania budú v akcii na ihrisku lotyšského tímu FK Auda. Obaja slovenskí zástupcovia by v prvých súbojoch chceli dosiahnuť prijateľné výsledky pred domácimi odvetami.

Žilina si musí dať pozor

Žilinčania si už v tohtosezónnej pohárovej Európe poradili s jednou prekážkou, keďže účinkovali v 1. kvalifikačnom kole EKL.

„Po postupe cez Levadiu Tallinn prevládajú v mužstve dobré pocity. Teraz sa už tešíme na zápas proti Gentu. Dúfame, že privezieme domov čo najlepší výsledok, prilákame divákov na náš štadión a zažijeme skvelú atmosféru. Gent bude favoritom. Nečaká na nás nič ľahké. Budeme si musieť dať pozor na ich silné stránky a prezentovať sa našou hrou,“ poznamenal na klubovom webe brankár MŠK Ľubomír Belko.

Trnavčania zažijú v Lotyšsku súťažnú premiéru v novej sezóne 2023/2024. Kouč Spartaka Michal Gašparík ml. sa domnieva, že hráči FK Auda budú v miernej výhode, keďže v Lotyšsku je sezóna v plnom prúde. Tamojšia ligová súťaž sa hrá systémom jar – jeseň.

Trnavčania sú pripravení

„Je to mierna výhoda, ale neriešil by som to, lebo my sme mali dobrú prípravu a kvalitných súperov. Sme pripravení. Našou výhodou je, že sa nehrá na ich štadióne a nemajú tam umelú trávu, na ktorú sú zvyknutí. Je to akoby na neutrálnom ihrisku,“ povedal 41-ročný tréner pred zápasom, ktorý sa bude hrať na štadióne Skonto v Rige.

FK Auda je v Európe neznámy klub. Vo štvrtok zažije premiéru v niektorej z kontinentálnych pohárových súťaží.

„Je to zaujímavý tím. Snažia sa hrať futbal, majú tam kvalitných hráčov a hrajú taký štýl, ktorý by nám mohol vyhovovať. Chcú hrať konštruktívne, na veľa prihrávok. My ich nebudeme chcieť nechávať, aby si to prihrávali a točili, určite im to chceme narúšať vo vysokom pressingu,“ tvrdí stredopoliar Spartaka Roman Procházka.