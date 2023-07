Žilinčania uspeli aj v odvete 1. predkola Európskej konferenčnej ligy, Dunajskostredčania zlyhali v Gruzínsku

Futbalisti slovenských tímov MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda vstupovali do štvrtkových odvetných stretnutí 1. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 na ihriskách súperov s dobrými vyhliadkami na postup, no potvrdili ich len Žilinčania.

Tí zdolali hráčov estónskeho FC Levadia Tallinn 2:1 a prenikli do 2. kola. Slovenský vicemajster prehral na pôde gruzínskeho FC Dila Gori 0:2 a s pohárovou Európu sa rozlúčil.

Náskok hostí obnovil Stojčevski

„Šošoni“ nadviazali na triumf 2:1 spod Dubňa rovnakým výsledok u súpera a v 2. kvalifikačnom kole si zmerajú sily s belgickým tímom KAA Gent. Prvý duel je na programe vo štvrtok 27. júla v Gente, odveta o týždeň neskôr v Žiline. Vo štvrtok viedol slovenský tím od 3. minúty gólom Matúša Rusnáka, na ktorý odpovedal v 10. minúte Ghančan Ernest Agyiri.

V nadstavenom čase prvého polčasu obnovil náskok hostí Matej Stojčevski zo Severného Macedónska, ktorý zároveň stanovil konečný výsledok. Žilinčania pri ostatnej účasti v pohárovej Európe v ročníku 2021/2022 postúpili do play-off EKL, v ktorom podľahli českému FK Jablonec.

„Postup si naozaj ceníme, keďže svetový futbal sa veľmi vyrovnáva. Každý tím dáva do 1. kola všetko, chce postúpiť ďalej a dosiahnuť nejaký úspech. Nám sa to podarilo vybojovať lepšou efektivitou ako súper, čo si prajeme aj do ligovej sezóny. Máme sa však aj z čoho poučiť a byť v ďalšom stretnutí opäť lepší,“ zhodnotil odvetu v Tallinne tréner MŠK Jaroslav Hynek na klubovom webe.

Na Gent sa tešia

K ďalšiemu súperovi uviedol: „Na Gent sa tešíme. Do veľkej miery to bude aj o nich, ako sa na nás pripravia, ale nemyslím si, že by nás taký dobrý tím podcenil. Určite vedia, že aj my vieme hrať futbal a dobre si nás naštudujú. My budeme mať možnosť vyskúšať náš mladý tím proti takémuto veľkému klubu a zistiť, čoho sme schopní.“

Dunajskostredčania si priviezli do Gori náskok 2:1 z domáceho zápasu, no vonku neskórovali ani raz. V 33. minúte vyrovnal celkové skóre na 2:2 Thierry Gale z Barbadosu a v 78. minúte zariadil postup domácich Brazílčan Alef Santos.

Futbalisti zo Žitného ostrova sa vlani prebojovali v EKL do 3. predkola, v ktorom ich vyradil rumunský FCSB. V prípade postupu cez Gori by na nich v tohtoročnom 2. predkole EKL čakal ukrajinský FC Vorskla Poltava.

Dila Gori bol náročný a kvalitný súper

Druhý najlepší tím uplynulej sezóny v najvyššej slovenskej súťaži mal rozhodne vyššie ambície ako koniec v 1. predkole EKL. „Sme veľmi sklamaní. Musíme uznať, že Dila Gori bol náročný a kvalitný súper, ale hlavne pri vyššej produktivite z našej strany v druhom polčase hrateľný. V prvej časti sme boli pasívni, mali sme málo pohybu v pressingu a súper si nás dokázal otvoriť, no brankár nás podržal. Napriek tomu sme inkasovali lacný gól. Chýbali nám pressing a práca v defenzívnej činnosti aj s loptou. Keď už sa naskytol priestor, tak sme boli zbrklí. Nepotrestali sme chyby súpera. Mali sme 4-5 šancí, no triafali sme do žrde a brvna. Myslím si, že rozhodla túžba byť o jeden gól ďalej od súpera. Čo sa týka pohárovej Európy, tak musíme dospieť,“ skonštatoval kouč DAC Adrián Guľa na klubovom webe.