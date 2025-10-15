Žiadne slovenské body, ale 10 bodyčekov v NHL. Slafkovský a Fehérváry sa tešili z víťazstiev - VIDEO

Štyria Slováci sa predstavili v ôsmich zápasoch NHL z utorka na stredu. Nikto nebodoval, ale dvaja zvíťazili a dvaja dokonca nastúpili proti sebe.
Po súboji Washingtonu a Tampy Bay sa tešil obranca Washingtonu Martin Fehérváry a nie jeho krajan v drese Tampy Bay Erik Černák.
Washington zvíťazil 3:2 po predĺžení a Fehérváry dvakrát ohrozil brankára súpera plus jednu strelu zablokoval. Černák ukončil zápas s tromi blokmi, dvoma hitmi a jedným plusovým bodom. Washington vyhral tretí zápas za sebou, v jeho drese zažiaril Tom Wilson, autor gólu a dvoch asistencií.
Srdce aj duša tímu
„Bol neuveriteľný. Tom je dušou aj srdcom nášho mužstva. Ak sa nám na začiatku zápasu nedarí, Tom je hráč, ktorý nás nabudí tvrdým hitom alebo gólom. Dnes večer bol skvelý,“ pochválil spoluhráča brankár Washingtonu Logan Thompson na webe NHL.
Keďže Slováci nebodovali, aspoň sa zrážali a zbierali bodyčeky. Bolo ich dokopy desať. Najviac, až šesť, ich predviedol Juraj Slafkovský.
Otočka v závere
Jeho Montreal ešte tri minúty pred koncom tretej tretiny prehrával so Seattlom 3:4, ale potom Ivan Demidov vyrovnal a v predĺžení Cole Caufield druhým gólom v zápase preklopil víťazstvo na stranu Canadiens. Montreal v sezónne domácej premiére vyhral tretí zápas za sebou a vo Východnej konferencii je jeden z piatich 6-bodových tímov.
„Nebol to pekný zápas, ale na konci dňa sme splnili svoju úlohu. Máme tretie víťazstvo v sérii a to sa počíta,“ povedal dvojgólový Caufield. „Proti Seattlu sa nehrá ľahko, tento tím veteránov nám poriadne sťažil cestu za víťazstvom,“ uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis.
Honzek s pluskou
Po sobotnej sezónnej premiére proti St. Louis dostal Samuel Honzek opäť šancu v tíme Calgary. Slovenský mladík nastúpil v treťom útoku popri švédskom kapitánovi Mikaelovi Backlundovi a Blakovi Colemanovi.
Práve jeho spoluhráči z útoku sa postarali o prvé dva góly v zápase, ďalšie však hráči Calgary nepridali a doma podľahli Vegas 2:4. Honzek si pripísal dva hity a jeden plusový bod. Na úvodný gól, resp. asistenciu v sezóne stále čaká. Jeho krajan Martin Pospíšil je stále na listine zranených hráčov.
„Viedli sme 2:0 a mali sme súpera doraziť. Namiesto toho sme sa stiahli a zaplatili za to. Dobré tímy s kvalitnými hráčmi to vedia využiť,“ komentoval Coleman.