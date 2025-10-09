Draisaitl je mašina na góly. Od roku 2014 ich v NHL nastrieľal presne štyristo

Edmonton stratil trojgólový náskok proti Calgary a prehral 3:4 po nájazdoch.
NHL: Edmonton - Calgary
Nemecký útočník Leon Draisaitl (vľavo) oslavuje svoj štvorstý gól v najslávnejšej hokejovej lige na svete. Foto: SITA/AP
Keď nemecký útočník Leon Draisaitl v polovici zápasu v presilovke zvýšil náskok Edmontonu nad Calgary na 3:0, zdalo sa byť vymaľované. Finalista posledných dvoch ročníkov bojov o Stanleyho pohára však komfortný náskok neudržal.

Hosťom z Calgary stačilo presne osem minút na to, aby vyrovnali na 3:3 a posunuli zápas do predĺženia. A neskôr sa tešili v nájazdoch z druhého bodu.

Iba jedenásti

Draisaitl ukončil zápas s gólom aj asistenciou (a tiež premenil ako jediný zo svojho tímu nájazd) a zároveň prekonal významný míľnik.

„Stal sa stojedenástym hráčom v histórii NHL, ktorý sa dostal na hranicu 400 strelených gólov v profilige. Medzi aktívnymi hokejistami je takých jedenásť,“ napísal web NHL.

Aj 50-gólové sezóny

Čoskoro 30-ročný Nemec na 400 gólov potreboval 791 zápasov v základnej časti NHL. Prvé dva góly strelil ešte v sezóne 2014/2015. Na konte má celkovo štyri minimálne 50-gólové sezóny. Rekordný strelecký ročník zažil 2021/2022 s 55 gólmi. Okrem toho má „nemecká mašina“ na konte aj 558 asistencií v najkvalitnejšej súťaži na svete.

Dve asistencie si v prvom zápase sezóny zapísal Draisaitlov „parťák“ a kapitán Oilers Connor McDavid, ktorý zaznamenal 198-krát v kariére duel s viacerými asistenciami. Vyrovnal sa tým Alovi MacInnisovi na 23. priečke historického poradia.

Ľahkovážnosť a nedôslednosť

„Súper využil našu ľahkovážnosť. Po treťom góle sme začali strácať puky a nehrali tak dôsledne. Oni strelili prvý gól, potom kontaktný z presilovky a nakoniec to celé otočili,“ zhodnotil útočník Edmontonu Ryan Nugent-Hopkins, autor gólu a dvoch asistencií.

Spokojný Huska

Vo víťaznom tíme Calgary chýbali slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Pospíšil je zranený a Honzek bol síce povolaný do tímu z AHL, ale ako 13. útočník sa na ľade nedostal.

„Na začiatku sme nehrali dobre, ale od druhej tretiny sme zrýchlili hru a skvalitnili forčeking. Som rád, že sme sa dokázali zlepšiť a nakoniec zvíťaziť,“ zhodnotil tréner Calgary Ryan Huska.

