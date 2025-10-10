Očami peňazí. Koľko zarábajú Slováci v NHL? - VIDEO, FOTO

Slovenskí hokejisti v zámorí si dokážu prilepšiť finančne natoľko, že by ich to na určitý čas uživilo, aj keby s milovaným športom sekli.
Profiliga sa začala pred pár dňami, medzičasom sa stihol gólovo presadiť prvý rodák spod Tatier – Juraj Slafkovský. Košičan má zo všetkých krajanov najlukratívnejšiu zmluvu v NHL. Informácie o platoch ponúkli weby slovaknhl.sk a spotrac.com.
Od aktuálnej sezóny mu začal nový osemročný kontrakt s hodnotou 7,6 milióna dolárov ročne (približne 6 565 392 eur). V rámci Montrealu Canadiens je Slafkovský piaty najlepšie platený hokejista, v celej NHL až 101.
Druhú najlepšiu zmluvu zo Slovákov ma Erik Černák z Tampy Bay Lightning. Zarába 5,2 milióna dolárov ročne, čo je v prepočte 4 492 110 eur. V klubovej hierarchii ho to radí na 12. miesto, v celej profilige až na 218.
Tretí najlukratívnejší kontrakt spomedzi slovenských hokejistov, ktorí majú jednocestné zmluvy a teda začali ročník v prvom tíme, má Martin Fehérváry. Obranca Washingtonu Capitals ročne zinkasuje 2,68 milióna dolárov, čiže asi 2 315 164 eur. V klube ho to radí na 15. pozíciu, v profilige na 418.
Štvrtým a posledným v poradí je Martin Pospíšil. V Calgary Flames zarobí rovný milión dolárov, čo je približne 863 867 eur. Medzi „plameňmi“ je až 19., v NHL na delenom 562. mieste.
Šimon Nemec z New Jersey Devils má dvojcestnú zmluvu. Na účet mu ročne pípne suma v hodnote 918-tisíc dolárov (asi 793 030 eur). V klubovej hierarchii je preto až 21., v profilige až na delenej 636. priečke.
Aktuálne zámorskými ľadmi by mal brázdiť aj Samuel Honzek, ktorý v Calgary háji slovenské farby po Pospíšilovom zranení. Šancu však zatiaľ nedostal. Kontrakt má dvojcestný. Suma, ktorú ročne zarobí, je na úrovni 866-tisíc dolárov, čo je približne 748 109 eur. V rámci svojho tímu je až na 22. pozícii, v NHL až na delenom 662. mieste.