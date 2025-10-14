Hutson dostane o 10 miliónov viac ako Slafkovský. Verí, že v Montreale získa Stanleyho pohár

Americký obranca Lane Hutson podpísal s Montrealom zmluvu na 8 rokov a 70,8 milióna USD.
Montreal Canadiens - Lane Hutson
Lan Hutson sa počas minulého ročníka NHL stal hviezdou v tíme Montreal Canadiens. Teraz k tomu dostal aj výhodnú dlhodobú zmluvu. Foto: SITA/AP
Kanada Ľadový hokej

Keď Juraj Slafkovský v júli 2024 podpísal v Montreale dlhodobú zmluvu na osem sezón s úhrnnou hodnotou 60,8 milióna amerických dolárov, spôsobilo to celkom veľkú odozvu v hokejových kruhoch.

Aktuálne však draftovú jednotku spred troch rokov tromfol iný rovnaký starý mladík v drese Canadiens a dokonca obranca.

 Ročná gáža 8,85 milióna

Lane Hutson sa s vedením kanadského tímu dohodol na osemročnom kontrakte za 70,8 mil. USD. Ročne bude od ďalšieho súťažného ročníka zarábať 8,85 mil. USD, kým u Slafkovského to je „iba“ 7,6 milióna od tejto sezóny. Porovnanie s najlepším Slovákom v NHL je namieste, keďže aj Hutson bol draftovaný v roku 2022, ale až v druhom kole zo 62. miesta. Hneď za ním bol ďalší Slovák Adam Sýkora.

Produktívny korčuliar

Prečo je Hutson pre organizáciu Canadiens taký výnimočný? Lebo je v mladom veku neuveriteľne produktívny. Má skvelý cit pre finálnu prihrávku a vďaka rýchlemu korčuľovaniu je často pri puku skôr ako súperov hráč.

V minulej sezóne ako nováčik v NHL bodovo doslova explodoval. Vďaka 66 bodom v 82 zápasoch prekonal klubový rekord Chrisa Cheliosa zo sezóny 1984/1985 medzi obrancami v prvom roku ich pôsobenia v tíme Canadiens. Legendárny bek vtedy nazbieral 64 bodov v 74 zápasoch.

Rekordná sezóna

Zároveň 60 asistencií Hutsona z lanského ročníka je vyrovnanie absolútneho nováčikovského rekordu NHL v podaní Larryho Murphyho zo sezóny 1980/1981. Hutson sa celkom zaslúžene stal najlepším nováčikom sezóny 2024/2025 a držiteľom Calderovej trofeje.

„Som spokojný s obchodom, ktorý sme urobili. Pre mňa je to pozitívny návrat do práce a ďalšie budovanie mojej hry. Myslím si, že je to výhodné pre obe strany. Som šťastný, že ešte dlho zostanem súčasťou Montrealu Canadiens,“ uviedol Hutson na webe NHL.

Verí v Stanley Cup

Vzápätí ešte nevysoký rodák z amerického štátu Illionis pridal vyznanie smerom k organizácii Canadiens:

„Vždy, keď si môžem obliecť tento dres, je to špeciálne, či už ide o tréning, zápasy v hlavnej sezóne alebo v play-off. Myslím si, že nie sme ďaleko od toho, aby sme jedného dňa zaútočili na Stanleyho pohár. Môžeme ho získať a nielen raz. Naozaj verím tomu, čo robí skupina ľudí okolo nášho trénera. Ideme správnym smerom.“

