Hutson dostane o 10 miliónov viac ako Slafkovský. Verí, že v Montreale získa Stanleyho pohár

Keď Juraj Slafkovský v júli 2024 podpísal v Montreale dlhodobú zmluvu na osem sezón s úhrnnou hodnotou 60,8 milióna amerických dolárov, spôsobilo to celkom veľkú odozvu v hokejových kruhoch.
Aktuálne však draftovú jednotku spred troch rokov tromfol iný rovnaký starý mladík v drese Canadiens a dokonca obranca.
Ročná gáža 8,85 milióna
Lane Hutson sa s vedením kanadského tímu dohodol na osemročnom kontrakte za 70,8 mil. USD. Ročne bude od ďalšieho súťažného ročníka zarábať 8,85 mil. USD, kým u Slafkovského to je „iba“ 7,6 milióna od tejto sezóny. Porovnanie s najlepším Slovákom v NHL je namieste, keďže aj Hutson bol draftovaný v roku 2022, ale až v druhom kole zo 62. miesta. Hneď za ním bol ďalší Slovák Adam Sýkora.
Produktívny korčuliar
Prečo je Hutson pre organizáciu Canadiens taký výnimočný? Lebo je v mladom veku neuveriteľne produktívny. Má skvelý cit pre finálnu prihrávku a vďaka rýchlemu korčuľovaniu je často pri puku skôr ako súperov hráč.
V minulej sezóne ako nováčik v NHL bodovo doslova explodoval. Vďaka 66 bodom v 82 zápasoch prekonal klubový rekord Chrisa Cheliosa zo sezóny 1984/1985 medzi obrancami v prvom roku ich pôsobenia v tíme Canadiens. Legendárny bek vtedy nazbieral 64 bodov v 74 zápasoch.
Rekordná sezóna
Zároveň 60 asistencií Hutsona z lanského ročníka je vyrovnanie absolútneho nováčikovského rekordu NHL v podaní Larryho Murphyho zo sezóny 1980/1981. Hutson sa celkom zaslúžene stal najlepším nováčikom sezóny 2024/2025 a držiteľom Calderovej trofeje.
„Som spokojný s obchodom, ktorý sme urobili. Pre mňa je to pozitívny návrat do práce a ďalšie budovanie mojej hry. Myslím si, že je to výhodné pre obe strany. Som šťastný, že ešte dlho zostanem súčasťou Montrealu Canadiens,“ uviedol Hutson na webe NHL.
Verí v Stanley Cup
Vzápätí ešte nevysoký rodák z amerického štátu Illionis pridal vyznanie smerom k organizácii Canadiens:
„Vždy, keď si môžem obliecť tento dres, je to špeciálne, či už ide o tréning, zápasy v hlavnej sezóne alebo v play-off. Myslím si, že nie sme ďaleko od toho, aby sme jedného dňa zaútočili na Stanleyho pohár. Môžeme ho získať a nielen raz. Naozaj verím tomu, čo robí skupina ľudí okolo nášho trénera. Ideme správnym smerom.“