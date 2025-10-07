TOP 10 príbehov novej sezóny NHL. Slafkovský musí zažiariť, Nemec sa ukázať a ďalší chcú získať Stanley Cup - VIDEO, FOTO

Dlho očakávaná nová sezóna NHL 2025/26 štartuje už večerným zápasom medzi úradujucím majstrom z Floridy Panthers a Chicagom Blackhawks.
Čo sa v novom ročníku zámorskej profiligy rozhodne oplatí sledovať? Napísal o tom blog webu futbaltour.sk.
Čo je nové?
Manažmentu tímov NHL sa v novom ročníku bude o niečo ľahšie dýchať. Platový strop sa navýšil z 88 na 95,5 milióna dolárov.
Jednou z veľkých noviniek je jeho zavedenie v play-off. Kluby môžu vo vyraďovacej časti nastúpiť len so zostavou, ktorá sa vojde pod spomínaný strop vo výške 95,5 milióna.
Hráči už zároveň nemusia dodržiavať striktný dress code, keď na zápasy museli chodiť oblečení v oblekoch či kabátoch. Fanúšikovia tak uvidia svojich obľúbencov prichádzať na stretnutia „nahodených“ prirodzene a podľa svojich preferencií.
Slafkovského výkony
NHL je v tejto súvislosti s určitosťou zvedavá predovšetkým na to, ako túto zmenu uchopí často extravagantne oblečený David Pastrňák. Čo však skutočne láka na sledovanie 108. sezóny NHL?
Napríklad pri Montreale Canadiens už nevisí nápis, že môže len prekvapiť.Vlani postúpil do play-off a podobná výkonnosť sa od zverencov Martina St. Louisa bude očakávať pravidelne.
Kanadský celok vstupuje do fázy, keď hráči nejdú zbierať skúsenosti, ale víťaziť. Zvládnu vyššie očakávania? Jurajovi Slafkovskému vstupuje v platnosť nová osemročná zmluva s priemerným príjmom 7,6 milióna za sezónu. Slovák sa musí začať vyvarovať nekonzistentným výkonom a od začiatku sezóny potrebuje potvrdiť rolu jedného z lídrov tímu.
Prerazí v NHL?
Šimon Nemec to v tíme New Jersey Devils nemá jednoduché. Tím má najvyššie ambície a nemôže si dovoliť mrhať časom.
Slovenskému obrancovi sa však naskytla veľká príležitosť presvedčiť všetkých o svojich kvalitách. Obranca Johnathan Kovacevic sa zranil a v úvode sezóny by jeho miesto v zostave mohol zaujať práve rodák z Liptovského Mikuláša.
Dvojka draftu 2022 v závere sezóny v play-off ukázala výrazné zlepšenie a kvalitné výkony predviedol aj v príprave. Chopí sa veľkej šance a zotrvá v prvom tíme až do konca sezóny?
Dočká sa Stanley Cupu?
O tom, že je Connor McDavid jedným z najlepších hokejistov súčasnosti niet pochýb. Na ľade predvádza výnimočnú hru a s pribúdajúcim vekom začína byť platný aj smerom dozadu.
Kapitán Edmontonu Oilers dozrieva v mimoriadne komplexného hokejistu a už teraz je hokejovou legendou, no jeho kariére chýba to najhlavnejšie – tímový úspech v NHL.
Pozviecha sa po dvoch psychicky náročných prehrách vo finále?
Sen o ďalšom triumfe s defektom
Prvú veľkú trhlinu na náročnej ceste za tretím triumfom v NHL v rade musí riešiť vedenie Floridy Panthers ešte pred úvodným buly sezóny.
V príprave sa zranil kapitán Aleksander Barkov, ktorý je základným stavebným kameňom úspechu. Zranené koleno ho do hry pustí najskôr v závere základnej časti.
Ako sa s touto skutočnosťou potrápi káder obhajcu na ľade a čo vymyslí generálny manažér Bill Zito? Predvedie ďalší majstrovský ťah a privedie na pozíciu centra nové hviezdne meno alebo sa roly Fína v prvej formácii zhostí jeho krajan Anton Lundell prezývaný aj „miniBarkov“?
Kam dotiahne svoj tím?
Boston Bruins naďalej disponuje výnimočnými hráčmi ako obranca Charlie McAvoy či brankár Jeremy Swayman. Pri pohľade na súpisku je každému jasné, že výkonnosť tímu je priamo závislá na predvedenej hre Davida Pastrňáka.
Český krídelník sa bude mať čo obracať, aby z oslabeného kádra Bruins vykresal zázrak a zabojoval o play-off.
Po individuálnej stránke môže zaznamenať štvrtú sezónu v rade so ziskom 100 kanadských bodov. Rovnako sa radí medzi favoritov na zisk Maurice Richard Trophy pre najlepšieho strelca súťaže.
Crosbyho čaro
Sidney Crosby zreje ako víno, má 38 rokov. Od vstupu do profiligy si drží v každej jednej sezóne priemer minimálne jedného bodu na zápas a o rovnaké čísla sa bude snažiť aj v 21. ročníku svojej kariéry.
Čaká ho nadľudská úloha – podceňovaný celok Pittsburgu Penguins vrátiť medzi osem najlepších klubov Východnej konferencie.
Či už sa mu to podarí alebo nie, jedno je isté. Sledovať hernú inteligenciu a vyspelosť jedného z najlepších hokejistov histórie na ľade si bude užívať každý fanúšik hokeja.
Tandem vo Vegas
Dvaja výnimoční útočníci, ktorí sú zároveň zodpovední smerom dozadu. Jack Eichel a Mitch Marner bude pre Vegas kľúčovým elementom sezóny.
Potenciál tandemu nemá hraníc a diváci v T-Mobile Arene sa už teraz môžu tešiť na množstvo krásnych gólových akcií.
Prelomový ročník?
Connor Bedard oplýva ohromným ofenzívnym talentom a potenciálom. V drese Chicaga to však zatiaľ nie je „ono“. Na ľade, a ešte častejšie na striedačke, pôsobí frustrovane a časté prehry mu berú chuť do hokeja.
V 20 rokoch a po dvoch sezónach v profilige je načase, aby preradil na vyšší rýchlostný stupeň a po 61 a 67-bodovej sezónach atakoval najvyššie priečky produktivity.
Tím z veterného mesta to potrebuje a Bedard rovnako potrebuje deklarovať svoju hodnotupred podpisom nového kontraktu.
Dve tváre
Elias Pettersson má v 26. rokoch za sebou 100-bodovú sezónu a kanadský klub ho uprednostnil pred J. T. Millerom, ktorý sa vrátil do NY Rangers.
Odkedy Švéd podpísal nový osemročný kontrakt s priemerným ročným príjmom 11,6 milióna dolárov, ani zďaleka nenapĺňa očakávania.
Vancouver Canucks potrebujú Petterssona v elitnej forme, inak sa môže stať, že sa ich snaha o návrat medzi elitu Západnej konferencie rozpadne ako domček z karát. Mladý center strieda svetové momenty s nevydarenými zápasmi a to sa musí zmeniť.
Teraz alebo nikdy
Jeden zo širšieho okruhu favoritov na zisk Stanley Cupu nepostúpil ani len do play-off. Vedenie klubu sa rozhodlo pre zmenu na trénerskom poste. Skúsený káder New Yorku Rangers povedie Mike Sullivan, ktorý Pittsburgh ako hlavný tréner doviedol k dvom Stanleyho pohárom.
Jadru tímu na čele s Artemi Panarinom, Mikom Zibanejadom, novým kapitánom J. T. Millerom či Vincentom Trocheckom už neostáva veľa času.
Najlepšie roky kariéry bude mať o chvíľu za sebou aj elitný obranca Adam Fox a brankár Igor Šesťorkin bude v závere roka oslavovať tridsiatku. Na Manhattane nastal čas na úspech, v tíme Rangers už nemajú na čo čakať.
