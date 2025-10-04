Andrej Babiš už rokuje o novej vláde, v nedeľu pôjde aj za prezidentom Pavlom – VIDEO, FOTO

Líder hnutia ANO Andrej Babiš už začal rokovanie o novej vláde s predstaviteľmi krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) a pravicovej populistickej strany Motoristi.
Analytik Otto Eibl z Masarykovej univerzity pre AFP povedal, že Česko bude mať pravdepodobne vládu vedenú Babišom, ale otázkou je, s kým spojí sily. „Myslím si, že SPD… bude kľúčovým hráčom. Uvidíme, či bude spokojná s tým, že zostane mimo vlády a zároveň bude mať určitý vplyv na jej politiku,“ dodal Eibl.
Do Snemovne sa dostalo šesť politických subjektov, okrem hnutia ANO aj koalícia Spolu vedená Petrom Fialom a tiež STAN, Piráti, SPD a Motoristi.
Prezident Petr Pavel zagratuloval predsedovi ANO Andrejovi Babišovi k víťazstvu. „Výsledky ukazujú, že voliči potvrdili jednoznačne prevažujúce prozápadné smerovanie našej krajiny,“ uviedol Pavel. Dodal, že v nedeľu začne rokovať so všetkými stranami, ktoré uspeli vo voľbách. „Prajem si, aby Česká republika mala stabilnú vládu, ktorá bude riešiť zásadné otázky našej krajiny a bude garantovať prosperitu a bezpečnosť občanov,“ poznamenal.
Predseda hnutia STAN, ktoré je súčasťou odchádzajúcej českej vlády, uviedol, že sa chce skoro stretnúť s lídrami partnerských subjektov Spolu a Piráti. „Stopercentne sa stretneme,“ vyhlásil Vít Rakušan. O plánovanej schôdze s lídrom Spolu a doterajším premiérom Petrom Fialom a predsedom Pirátov Zdeňkom Hřibom povedal: „Je potrebné ukázať, že vo chvíli, keď sa končia jedny voľby, tak sa pripravujú tie ďalšie. To znamená, že potrebujeme koordinovať opozičnú prácu.“