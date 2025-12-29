Dohoda o mieri na Ukrajine je bližšie ako kedykoľvek predtým, tvrdí americký prezident Donald Trump

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že dohoda o ukončení ruskej invázie na Ukrajinu je bližšie ako kedykoľvek predtým, ale po najnovších rozhovoroch s lídrami bojujúcich krajín neinformoval o žiadnom zjavnom pokroku v kľúčovej otázke územia.
V prednovoročnom diplomatickom šprinte Trump pozval do svojho sídla na Floride ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý označil mierový plán na „95 percent dokončený“, a to aj napriek skutočnosti, že Rusko deň predtým spustilo rozsiahle útoky na obytné štvrte Kyjeva.
Rusko to s Ukrajinou myslí dobre
Podobne ako keď sa Zelenskyj naposledy stretol s Trumpom v októbri, ruský prezident Vladimir Putin opäť krátko predtým telefonicky hovoril s americkým lídrom, ktorý bez váhania súhlasil s tým, že Moskva to s mierom napriek útoku na ukrajinskú metropolu myslí „vážne“.
„Naozaj verím, pán prezident, že sme s oboma stranami pravdepodobne bližšie – oveľa bližšie – než kedykoľvek predtým,“ povedal Trump so Zelenským po boku v čajovni vo svojom sídle Mar-a-Lago. „Každý chce, aby sa to skončilo,“ vyhlásil Trump.
Zelenskyj získal podporu spojencov pred stretnutím s Trumpom
Zelenskyj sa zdvorilo prizeral a len s mierne pochybovačným výrazom pozrel na Trumpa, keď povedal, že Putin, ktorý vo februári 2022 nariadil inváziu na Ukrajinu, „chce, aby Ukrajina uspela“.
„Prezident Putin bol veľmi prajný vo svojich postojoch k úspechu Ukrajiny, vrátane dodávok energie, elektriny a ďalších vecí za veľmi nízke ceny,“ povedal Trump.
Nedráždiť Trumpa
Zelenskyj si dával pozor, aby Trumpa nedráždil, keďže mal na pamäti ich katastrofálne stretnutie v Bielom dome 28. februára, kde sa šéfovi Bieleho domu postavil na odpor, čo malo za následok, že USA na krátky čas zastavili pre Ukrajinu kľúčovú podporu.
Zelenskyj tiež zdvorilo prikývol, keď Trump trval na tom, aby si členovia ukrajinskej delegácie pochutnali na občerstvení ponúkanom v jeho luxusnom klube, ale nijako nereagoval, keď Trump odbočil k svojej obľúbenej téme, ktorou je ohováranie jeho predchodcu v Bielom dome Joea Bidena.
Po rozhovoroch sa Zelenskyj a Trump telefonicky rozprávali s kľúčovými európskymi lídrami, ktorí boli obzvlášť znepokojení akýmikoľvek rozhodnutiami, ktoré by mohli povzbudiť Rusko.
Chcú sa stretnúť
Zelenskyj povedal, že by sa spolu s európskymi lídrami mohol v januári stretnúť s Trumpom vo Washingtone. V podobnom duchu sa vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý navrhol, aby sa spojenci Kyjeva stretli hneď začiatkom januára v Paríži.
Trump v rozhovore priznal, že medzi Kyjevom a Moskvou pretrvávajú nezhody ohľadom územia. Súčasný plán, revidovaný po týždňoch intenzívnych americko-ukrajinských rokovaní, by zastavil vojnu na súčasných frontových líniách v Donbase a vytvoril by demilitarizovanú oblasť, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na rozsiahlych územných ústupkoch zo strany Ukrajiny.
„Je to nevyriešené, ale blíži sa to oveľa viac. Je to veľmi ťažká otázka, ale myslím si, že sa vyrieši,“ povedal Trump. Zároveň sa ponúkol, že v prípade potreby vystúpi v ukrajinskom parlamente, aby plán podporil, čo Zelenskyj okamžite privítal, aj keď ide o myšlienku, ktorej realizácia je podľa odborníkov mimoriadne nepravdepodobná.
Zelenskyj ustupuje
Zelenského otvorenosť voči revidovanému americkému plánu predstavuje doteraz najexplicitnejšie uznanie možných územných ústupkov zo strany Kyjeva, hoci Ukrajinci by o nich museli hlasovať v referende.
Naopak, Rusko neprejavilo žiadne známky kompromisu, pretože vidí nádej v drvivých úspechoch, ktoré dosiahlo za štyri roky aj napriek urputnej ukrajinskej obrane.
Záruky sú vyriešené
Trump a Putin sa zhodujú, že „dočasné prímerie“ by „iba predĺžilo konflikt a riskovalo obnovenú eskaláciu na bojisku“, povedal poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.
Dodal tiež, že Trump a Putin sa opäť stretnú „bezodkladne“ po stretnutí so Zelenským, hoci o druhom telefonáte neboli žiadne bezprostredné správy.
Trumpovi poradcovia už predtým nastolili myšlienku ponúknuť Ukrajine bezpečnostné záruky podobné tým NATO, čo teoreticky znamená, že členovia aliancie by v prípade opätovného útoku Ruska reagovali vojensky. Zelenskyj povedal, že mierový rámec, ktorý navrhol Trump, bol „odsúhlasený na 90 percent“ a že „bezpečnostné záruky medzi USA a Ukrajinou (sú vyriešené) na 100 percent“.
Rusko dôrazne odmietlo akýkoľvek vstup tejto bývalej sovietskej republiky do NATO.