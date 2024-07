Zelenskyj sa Bidenovi poďakoval za neochvejnú podporu Ukrajiny, vyjadril rešpekt jeho rozhodnutiu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril rešpekt k rozhodnutiu prezidenta USA Joea Bidena odstúpiť z prezidentského súboja a poďakoval sa mu za jeho neochvejnú podporu ukrajinskému boju za slobodu. Referuje o tom web Kyiv Independent.

„Vždy budeme vďační za vedenie prezidenta Bidena. Podporoval našu krajinu počas najdramatickejšieho okamihu v histórii, pomáhal nám zabrániť Putinovi okupovať našu krajinu a naďalej nás podporoval počas tejto strašnej vojny,“ napísal Zelenskyj na platforme X.

Uviedol, že rozhodnutia prezidenta Bidena sa budú pamätať ako „odvážne kroky prijaté v reakcii na náročné časy“. Zelenskyj zdôraznil, že situácia na Ukrajine a v Európe je naďalej zložitá a dúfa, že v budúcnosti bude mať zo strany USA pokračujúcu podporu a vedenie.

Ukraine is grateful to President Biden for his unwavering support for Ukraine’s fight for freedom, which, along with strong bipartisan support in the United States, has been and continues to be critical.

Many strong decisions have been made in recent years and they will be…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2024