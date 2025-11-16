Zelenskyj opätovne vyzýva na posilnenie protivzdušnej obrany po smrteľnom útoku na Kyjev

Ruské rakety zasiahli v piatok obytné bloky v ukrajinskej metropole.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu opätovne vyzval na dodanie väčšieho počtu protivzdušných obranných systémov. Udialo sa tak deň po tom, čo ruské útoky na Kyjev zabili sedem ľudí.

Ruské rakety zasiahli v piatok obytné bloky v ukrajinskej metropole. Invázia Ruska trvá už takmer štyri roky, pričom diplomatické snahy o ukončenie vojny zlyhávajú a rastú obavy o energetickú bezpečnosť krajiny pred štvrtou zimou v priebehu vojny.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Ukrajina zároveň v sobotu oznámila, že ruské útoky si vyžiadali aj štyri obete na juhu krajiny.

„Ukrajina potrebuje podporu, ktorá zachraňuje životy. Viac protivzdušných systémov, viac ochranných kapacít a väčšiu odhodlanosť od našich partnerov,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Medzi obeťami piatkového útoku na Kyjev bola aj Natalija Chodemenčuková, manželka pracovníka Černobyľskej jadrovej elektrárne, ktorý zomrel počas jadrovej katastrofy v roku 1986. „Takmer štyri desaťročia po tragédii zomrela Natalija pri ďalšej tragédii spôsobenej opäť Kremľom,“ dodal prezident. Ďalšími obeťami boli manželia vo veku okolo 70 rokov a 62-ročný muž.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Battle for Pokrovsk
19 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Daily Life
Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk