Kyjev sa stal terčom masívneho útoku, Rusi zaútočili 430 dronmi a 18 raketami

Ukrajinskí záchranári vyslobodili z trosiek a požiarov viac ako 40 osôb.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Na zábere z videa je v diaľke vidieť výbuch počas piatkového ruského útoku na Kyjev. Foto: SITA/AP
Štyria ukrajinskí civilisti prišli o život a najmenej 24 ľudí vrátane tehotnej ženy a 10-ročného chlapca utrpelo zranenia, keď ruská armáda v piatok ráno podnikla masívny útok na Kyjev. Ukrajinskí záchranári vyslobodili z trosiek a požiarov viac ako 40 osôb.

Ruské rakety a drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ukrajinskej metropole, uviedol gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk. Podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička útoky poškodili 30 obytných domov. „Došlo k poškodeniu častí tepelných rozvodov,“ napísal Kličko na komunikačnej platforme Telegram. Dodal, že niektoré budovy v meste zostali dočasne bez kúrenia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Moskva na Ukrajinu zaútočila 430 dronmi a 18 raketami. Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú infraštruktúru. Rusko v noci na piatok zneškodnilo viac ako dvesto ukrajinských dronov. Bezpilotné lietadla zasiahli ropný terminál v ruskom prístavnom meste Novorossijsk v Krasnodarskom kraji. Útok spôsobil silný požiar.

