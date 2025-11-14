Kyjev sa stal terčom masívneho útoku, Rusi zaútočili 430 dronmi a 18 raketami

Štyria ukrajinskí civilisti prišli o život a najmenej 24 ľudí vrátane tehotnej ženy a 10-ročného chlapca utrpelo zranenia, keď ruská armáda v piatok ráno podnikla masívny útok na Kyjev. Ukrajinskí záchranári vyslobodili z trosiek a požiarov viac ako 40 osôb.
Ukrajina má veľký problém s náborom nových vojakov a Kličko prirovnal ruské útoky k počítačovej hre
Ruské rakety a drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ukrajinskej metropole, uviedol gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk. Podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička útoky poškodili 30 obytných domov. „Došlo k poškodeniu častí tepelných rozvodov,“ napísal Kličko na komunikačnej platforme Telegram. Dodal, že niektoré budovy v meste zostali dočasne bez kúrenia.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Moskva na Ukrajinu zaútočila 430 dronmi a 18 raketami. Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú infraštruktúru. Rusko v noci na piatok zneškodnilo viac ako dvesto ukrajinských dronov. Bezpilotné lietadla zasiahli ropný terminál v ruskom prístavnom meste Novorossijsk v Krasnodarskom kraji. Útok spôsobil silný požiar.