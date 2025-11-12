Rusi chceli v hmle preniknúť do mesta Kosťantynivka, ustúpili s vysokými stratami, vyhlásila Ukrajina

Vojaci z ukrajinskej 28. samostatnej mechanizovanej brigády v stredu vyhlásili, že zmarili pokus ruských síl o preniknutie do mesta Kosťantynivka v Doneckej oblasti a prinútili Rusov ustúpiť so stratami. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na správu 28. samostatnej mechanizovanej brigády na sociálnych sieťach.
„Rusi sa rozhodli využiť hustú hmlu na fronte pri Kosťantynivke. Pod jej rúškom sa pokúsili preniknúť do Kosťantynivky a jej okolia. Okupanti nasadili značné množstvo ľudí v nádeji na prekvapivý útok. Nevyšlo im to,“ uviedla ukrajinská brigáda.
„Naše prieskumné jednotky včas odhalili pohyb nepriateľa a príslušníci brigády rozhodne zareagovali. Hmla sa stala pascou pre samotných Rusov. Nevideli, odkiaľ prichádza paľba, zatiaľ čo my sme pracovali presne,“ dodala ukrajinská mechanizovaná brigáda. Rusi podľa nej utrpeli ťažké straty. Niektoré ruské skupiny ustúpili a iné zostali na poliach. Niekoľko kusov ruskej techniky bolo poškodených.