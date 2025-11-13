Severské a pobaltské krajiny poskytnú Ukrajine 500 miliónov dolárov

Severské a pobaltské krajiny vo štvrtok oznámili, že prispejú sumou 500 miliónov dolárov (približne 430 miliónov eur) do mechanizmu určeného na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu. Financie budú určené na vojenskú techniku a muníciu podľa Zoznamu prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL) v rámci NATO, uviedli v spoločnom vyhlásení Fínsko, Dánsko, Estónsko, Island, Lotyšsko, Litva, Nórsko a Švédsko. PURL v júli odštartovali americký prezident Donald Trump a generálny tajomník NATO Mark Rutte.
„Tento spoločný záväzok prispieť do iniciatívy PURL ešte viac posilní odhodlanie severských a pobaltských krajín podporovať Ukrajinu. Je mimoriadne dôležité, aby Ukrajina rýchlo dostala potrebný obranný materiál,“ uviedol fínsky minister obrany Antti Häkkänen.
„Agresívna vojna Ruska predstavuje dlhodobú hrozbu pre európsku bezpečnosť, transatlantickú komunitu a medzinárodný poriadok založený na pravidlách. Nedovolíme, aby v nej Rusko uspelo,“ píše sa v spoločnom vyhlásení.