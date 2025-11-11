Ukrajina zasiahla rafinériu v ruskej Saratovskej oblasti aj ciele na okupovaných územiach

Ukrajinské sily v noci na utorok zasiahli ropnú rafinériu v ruskej Saratovskej oblasti a niekoľko cieľov na ukrajinskom území okupovanom Ruskom. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedol to ukrajinský generálny štáb.
Po ukrajinskom údere na rafinériu nasledovala séria výbuchov a rozsiahly požiar. Od začiatku tohto roka je to už siedmy útok na túto rafinériu. Ruské médiá informovali, že regionálne letisko dočasne obmedzilo lety.
Ropná rafinéria Saratov je jedným z najstarších zariadení na spracovanie ropy v Rusku. V roku 2023 jej rafinačná kapacita dosahovala 4,8 milióna ton. Závod sa podieľa na dodávkach pre ruské ozbrojené sily.
Kyjev zničil na Kryme ruský systém protivzdušnej obrany S-400
Počas nočného útoku ukrajinské sily zasiahli aj palivové nádrže v ruskom námornom ropnom terminále v prístavnom meste Feodosija na okupovanom Kryme. Terminál vo Feodosiji slúži ako kľúčový logistický uzol pre zásobovanie ruských síl palivom a mazivami.
Údery zasiahli aj okupovanú Doneckú oblasť, kde ukrajinské drony zaútočili na ruský vojenský sklad a vojakov pri obci Očeretyne.