Zelenskyj opäť vyjadril svoju frustráciu, nebude tolerovať uzatváranie dohôd medzi USA a Moskvou za chrbtom Kyjeva

USA chcú podľa ukrajinského prezidenta vojnu na Ukrajine ukončiť do júna a ponúkajú rokovania v Miami.
Rusko ukrajinský konflikt
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: archívne, SITA/AP
Spojené štáty chcú, aby Ukrajina a Rusko ukončili svoju vojnu do júna a ponúkli sa, že na budúci týždeň usporiadajú rozhovory medzi oboma stranami, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíja tlak na Moskvu i Kyjev, aby ukončili takmer štvorročný konflikt, pričom nedávno sprostredkovala rozhovory medzi oboma stranami v Abú Zabí, no zatiaľ nedosiahla kompromis ohľadom územných nárokov.

Snahy Ruska získať kontrolu nad Doneckou oblasťou

Rusko, ktoré kontroluje približne 20 percent územia Ukrajiny, sa v rámci dohody snaží získať plnú kontrolu nad východnou Doneckou oblasťou. Ukrajina však tvrdí, že nepodpíše dohodu, ktorá by Rusko neodradila od opätovnej invázie.

Spojené štáty prvýkrát navrhli, aby sa dva vyjednávacie tímy – Ukrajina a Rusko – o týždeň stretli v Spojených štátoch, pravdepodobne v Miami,“ povedal Zelenskyj novinárom v komentároch zverejnených v sobotu skoro ráno. „Hovoria, že chcú všetko urobiť do júna,“ dodal.

Nepodarilo sa dosiahnuť „spoločnú dohodu“

Zelenskyj opakovane vyjadril frustráciu z toho, že sa od Ukrajiny žiada, aby urobila neprimerané kompromisy. Vo svojich vyjadreniach zverejnených v sobotu ukrajinský líder povedal, že nebude tolerovať, aby Washington a Moskva uzatvárali dohody za chrbtom Kyjeva, najmä ak sa týkajú ukrajinskej suverenity.

Obom stranám sa tiež nepodarilo dosiahnuť „spoločnú dohodu“ v otázke kontroly nad ukrajinskou Záporožskou jadrovou elektrárňou, ktorú Moskva okupuje od roku 2022, skonštatoval Zelenskyj.

