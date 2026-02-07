Zelenskyj opäť vyjadril svoju frustráciu, nebude tolerovať uzatváranie dohôd medzi USA a Moskvou za chrbtom Kyjeva

USA chcú podľa ukrajinského prezidenta vojnu na Ukrajine ukončiť do júna a ponúkajú rokovania v Miami.
Spojené štáty chcú, aby Ukrajina a Rusko ukončili svoju vojnu do júna a ponúkli sa, že na budúci týždeň usporiadajú rozhovory medzi oboma stranami, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíja tlak na Moskvu i Kyjev, aby ukončili takmer štvorročný konflikt, pričom nedávno sprostredkovala rozhovory medzi oboma stranami v Abú Zabí, no zatiaľ nedosiahla kompromis ohľadom územných nárokov.
Snahy Ruska získať kontrolu nad Doneckou oblasťou
Rusko, ktoré kontroluje približne 20 percent územia Ukrajiny, sa v rámci dohody snaží získať plnú kontrolu nad východnou Doneckou oblasťou. Ukrajina však tvrdí, že nepodpíše dohodu, ktorá by Rusko neodradila od opätovnej invázie.
Rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou v Abú Zabí neboli ľahké, povedal Volodymyr Zelenskyj
„Spojené štáty prvýkrát navrhli, aby sa dva vyjednávacie tímy – Ukrajina a Rusko – o týždeň stretli v Spojených štátoch, pravdepodobne v Miami,“ povedal Zelenskyj novinárom v komentároch zverejnených v sobotu skoro ráno. „Hovoria, že chcú všetko urobiť do júna,“ dodal.
Nepodarilo sa dosiahnuť „spoločnú dohodu“
Zelenskyj opakovane vyjadril frustráciu z toho, že sa od Ukrajiny žiada, aby urobila neprimerané kompromisy. Vo svojich vyjadreniach zverejnených v sobotu ukrajinský líder povedal, že nebude tolerovať, aby Washington a Moskva uzatvárali dohody za chrbtom Kyjeva, najmä ak sa týkajú ukrajinskej suverenity.
Rusko údajne prišlo s doteraz neznámou požiadavkou, chce celosvetové uznanie Donbasu za ruské územie
Obom stranám sa tiež nepodarilo dosiahnuť „spoločnú dohodu“ v otázke kontroly nad ukrajinskou Záporožskou jadrovou elektrárňou, ktorú Moskva okupuje od roku 2022, skonštatoval Zelenskyj.