Valášek: Vojna na Ukrajine je zvrátená a beštiálna a Vladimír Putin si za ňu zaslúži ísť do väzenia - VIDEO

Opozičný poslanec Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) víta rozhodnutie prokuratúry, že darovanie stíhačiek a ďalšej vojenskej techniky Ukrajine za bývalej vlády bolo zákonné a k žiadnej ujme na majetku nedošlo.
Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia boli uzavreté prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek.
„Na základe vykonaného vyšetrovania bolo dokazovaním preukázané, že teda členovia vlády pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine nekonali v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo žeby vykonávali svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, alebo žeby túto právomoc prekročili,“ vyhlásil k prípadu bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta, ktorý darovanie vojenskej techniky Ukrajine označil za efektívne nakladanie s majetkom štátu.
Predvolebné klamstvá vládnych strán
Po náleze prokuratúry poslanec PS Valášek vyhlásenia vládnej koalície o nelegálnom darovaní vojenskej techniky Ukrajine označil za hrubé predvolebné klamstvá. „Napriek všetkým lžiam a klamstvám Smeru, Hlasu a SNS o tom ako darovanie zbraní Ukrajine za predošlej vlády bolo nelegálne, nič z toho pravda nie je,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii.
Opozičný poslanec zároveň kritizoval premiéra Roberta Fica a ministra obrany Roberta Kaliňáka, že obvinili prokurátora Remetu, že sa pridal do politickej súťaže.
„Tento nález prokurátora Remetu bol pre tých, ktorí dlhodobo sledujú obranu, vopred známy. My sme varovali, že MiG-y už dávno neboli pre potreby slovenských vzdušných síl použiteľné. Hovorili sme, že Slovenská republika už prestala cvičiť pilotov na MiG-y, pretože sme už dávno nakúpili F16-ky,“ vysvetľoval Valášek s tým, že podobne to bolo aj s protivzdušným systémom S-300, ktorý vláda Roberta Fica označila v roku 2016 za nepoužiteľný, ktorý treba modernizovať.
Vláda v demisii konala zákonne
Rozhodnutie prokuratúry naopak viacerých prekvapilo z dôvodu, že darovanie vojenskej techniky vykonala bývalá vláda v čase, keď bola v demisii a nemala na to mandát. Týmto rozhodnutím zároveň zostalo Slovensko bez adekvátnej náhrady protivzdušnej ochrany. Bývalá vláda tak bezprecedentne ohrozila bezpečnosť krajiny, keď v rámci ochrany nášho vzdušného priestoru sme dodnes odkázaní na pomoc susedných krajín.
„Prokurátor povedal, že na odovzdaní zbraní nebolo nič protizákonné a neprišlo k majetkovej ujme, pretože reálne tá technika nebola pre potreby slovenských ozbrojených síl v tom čase použiteľná,“ zopakoval Valášek.
„V prípade protiraketovej obrany tam nebola predpripravená náhrada, ale vláda nezaháľala. Úradnícka vláda, keď bol ministrom obrany Martin Sklenár, urobila všetko preto, aby sa našla blesková náhrada,“ ozrejmil Valášek. Upresnil, že sa v tom čase urobil prieskum trhu a identifikovala sa najlepšia možná náhrada, ktorým sa stal systém Barak od izraelskej firmy.
„Pýtate sa zároveň, prečo sme boli v roku 2022 v situácii, že naša vzdušná obrana nám bola v podstate na nič. Že tie rakety a stíhačky boli v podstate nepoužiteľné. Bola to vláda Smeru a SNS, ktorá nás dostala do situácie, že na starých a zlyhávajúcich MiGoch – ktorých údržba bola mimoriadne drahá – sme museli lietať oveľa rokov dlhšie, akoby sme boli lietali, keby si kúpime alebo prenájmeme Gripeny,“ reagoval Valášek.
Valášek považuje za chybu kupovanie stíhačiek F-16, keď sa dali zohnať kvalitné a rýchlejšie západné lietadlá. „Spätne sa ukazuje, že rozhodnutie Smeru a SNS zrušiť pôvodne plánovanú náhradu stíhačiek MiG-29 Gripenmi a ísť do F16-ok, bolo nesprávne, lebo keby to neboli bývali urobili, už sme mohli v čase ruskej agresie v roku 2022 niekoľko rokov lietať na moderných západných stíhačkách,“ hovorí Valášek.
4. výročie vojny na Ukrajine
Koncom februára si budeme pripomínať štvrté výročie vypuknutia vojny na Ukrajine. Konflikt si už vyžiadal státisíce mŕtvych, no ukrajinské víťazstvo je ešte stále v nedohľadne. Nemal sa preto rusko-ukrajinský konflikt riešiť ešte v zárodku a to diplomatickou cestou?
„Samozrejme, že táto vojna nemala zmysel. Je to absurdná, hrozná, krvavá, ničivá a devastujúca vojna. Treba sa spýtať Vladimíra Putina, prečo sa do toho šialeného podujatia pustil,“ reagoval na otázku Valášek s tým, že bolo to rozhodnutie ruského prezidenta vtrhnúť na Ukrajinu.
„Táto vojna je obrovskou chybou. Je nielenže ľudskou a morálnou zvrátenosťou, ale ona je aj výsledkom čistej hlúposti a naivity. Prezident Putin dúfal, že táto vojna bude hotová do troch dní, uveril v báchorky vlastných spravodajských služieb, že Ukrajina nemá vôľu a nie je pripravená brániť sa, že Ukrajinci sú rozložení a stačí tam len trošku zatlačiť a zrúti sa ako domček z karát,“ pripomenul tiež Valášek.