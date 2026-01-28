Najnovšie ruské útoky na Ukrajine majú tri obete a desiatky zranených

Údery prišli len niekoľko hodín po tom, ako ruské sily zasiahli osobný vlak s približne 200 cestujúcimi a zabili štyroch ľudí.
Russia Ukraine War
Ukrajinskí záchranári v troskách domu zničeného ruskými náletmi. Foto: Ilustračné, AP Photo/Michael Shtekel
Ruské útoky na Ukrajine si v stredu vyžiadali troch mŕtvych a viacerých zranených, oznámili miestne úrady. Najnovšie údery prišli len niekoľko hodín po tom, ako ruské drony zasiahli osobný vlak s približne 200 cestujúcimi a zabili štyroch ľudí.

„Dnes nepriateľ opäť útočil na civilistov. V obci Bilohorodska zahynuli dvaja naši občania – muž a žena,“ oznámil šéf kyjevskej vojenskej administratívy Mykola Kalašnyk. Podľa polície bol pri útoku zranený ich štvorročný syn a ďalší traja ľudia. Ako dodal Kalašynk, ruské sily zaútočili na obytný panelový dom, v ktorom následne vypukol požiar.

V centrálnej Dnipropetrovskej oblasti si dronový útok vyžiadal život 46‑ročného muža a päť zranených, z toho jedného ťažko, uviedol šéf regionálnej administratívy Oleksandr Hanžam. Ruská armáda už druhú noc po sebe útočila aj na prístav v meste Odesa, kde zranili tri osoby.

