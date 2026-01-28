Rusko na fronte postupuje pomaly, niekedy len 15 metrov za deň. CSIS tiež zhodnotil úspechy Ukrajiny

Straty ukrajinských síl vo vojne s Ruskom by sa mohli pohybovať okolo čísla 600-tisíc mŕtvych alebo zranených. Na druhej strane je to pravdepodobne najmenej dvojnásobok, čiže minimálne 1,2 milióna mŕtvych alebo zranených.
Ako v novej štúdii uvádza Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie vo Washingtone (CSIS), postup ruských okupantov na fronte pritom nepresahuje 70 metrov za deň. Niekedy je to len približne 15 metrov denne.
Do jari dva milióny
Celkový počet obetí, zranených a nezvestných je údajne okolo 1,8 milióna a do jari tohto roka by mohol dosiahnuť dva milióny. Presné čísla je ťažké určiť, keďže Moskva od začiatku rozsiahlej invázie straty podceňuje a Kyjev ich oficiálne nezverejnil.
V roku 2025 bolo zranených alebo zabitých približne 415-tisíc ruských vojakov, čo je priemerne 35-tisíc mesačne. Od začiatku rozsiahlej vojny zomrelo 100 až 140-tisíc ukrajinských vojakov, tvrdí centrum. Čo sa týka strát Ruska medzi severokórejskými žoldniermi, centrum odhaduje, že z 15-tisíc vojakov vyslaných Severnou Kóreou mohlo zomrieť niekoľko stoviek.
Štúdia okrem iných zdrojov použila odhady vlád USA a Spojeného kráľovstva. Poskytnuté údaje vykresľujú „pochmúrny obraz“ v súvislosti s „pomalým postupom“ Ruska na fronte. Okupanti sa totiž denne posúvajú pozdĺž frontu o 15 až 70 metrov. Podľa centra Rusko od januára 2024 získalo menej ako 1,5 % územia Ukrajiny.
Centrum podotýka, že ruský postup v bojoch o Časiv Jar a Pokrovsk je dokonca pomalší ako známa bitke pri Somme v prvej svetovej vojne. Napríklad v bojoch o Časiv Jar sa ruské sily v priemere denne posunú o 15 metrov, pričom počas 23 mesiacov to bolo iba 10 kilometrov.
Na druhej strane, ukrajinské sily pri svojich protiofenzívach boli omnoho prekvapivejšie. Napríklad pri oslobodení Chersonu v novembri 2022 postupovali v priemere 590 metrov denne a pri protiofenzíve v Charkovskej oblasti niekoľko týždňov predtým to bolo dokonca až 7,5 kilometra denne, čo bola podľa centra jedna z najrýchlejších ofenzív v modernej histórii.