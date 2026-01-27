USA vraj ponúkajú Ukrajine bezpečnostné záruky výmenou za Donbas, Biely dom to poprel

Biely dom poprel informácie šírené médiami, že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu údajne závisia od jej súhlasu s územnými ústupkami týkajúcimi sa Donbasu, a označil takéto tvrdenia za nepravdivé. Referuje o tom denník Financial Times s odvolaním sa na osem zdrojov oboznámených s rokovaniami.
Washington údajne v rámci potenciálnej dohody ponúkol Ukrajine aj dodatočné zbrane na posilnenie jej armády v čase mieru za predpokladu, že Kyjev v rámci dohôd s Ruskom súhlasí so stiahnutím svojich vojsk z oblastí, ktoré kontroluje na východe Ukrajiny.
Zelenskyj dúfal, že tento mesiac podpíše s USA bezpečnostné záruky a povojnový „plán prosperity“, čo podľa Kyjeva posilní jeho pozíciu v budúcich rokovaniach s Moskvou. Podľa Financial Times však Washington teraz signalizuje, že jeho bezpečnostné záväzky sú podmienené dosiahnutím mierovej dohody s Ruskom.
Ukrajinskí a európski predstavitelia označili tento krok za pokus prinútiť Kyjev k bolestivým územným ústupkom, ktoré Moskva požaduje v akomkoľvek urovnaní. „Zastavia sa vždy, keď môžu podpísať bezpečnostné záruky,“ povedal vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ.
Podľa zástupkyne hovorcu Bieleho domu Anny Kellyovej sú obvinenia z tlaku USA na Ukrajinu nepravdivé. „Toto je absolútne nepravdivé. Jedinou úlohou USA v mierovom procese je spojiť obe strany, aby dosiahli dohodu. Je hanba, že Financial Times umožňujú zlomyseľným aktérom anonymne šíriť nepravdivé informácie s cieľom narušiť mierový proces, ktorý je po historickom trilaterálnom stretnutí v Abú Zabí tento víkend vo výbornom štádiu,“ povedala podľa webu Espreso TV v reakcii pre agentúru Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Ukrajina sa tento týždeň pripravuje na nové trojstranné stretnutia za účasti americkej a ruskej delegácie.