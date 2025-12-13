Zelenskyj navštívil Kupiansk, nachádzal sa asi kilometer od ruských pozícií

Ukrajinský prezident tak vyvrátil tvrdenia Moskvy o obkľúčení mesta ruskými jednotkami.
Zelenskyj navštívil vojakov na frontovej línii v Zaporižžskej oblasti
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil vojakov. Foto: archívne, Ukrainian Presidential Press Office via AP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti, čím vyvrátil tvrdenia ruského lídra Vladimira Putina, že mesto je obkľúčené ruskými jednotkami. Vo videohovore zverejnenom v piatok Zelenskyj poďakoval ukrajinským vojakom bojujúcim v kupianskom smere a zdôraznil dôležitosť výsledkov, ktoré dosiahli pre Ukrajinu.

Dnes je mimoriadne dôležité dosiahnuť výsledky na fronte, aby Ukrajina mohla dosiahnuť výsledky v diplomacii. Takto to funguje: všetky naše silné pozície v krajine sú silnými pozíciami v rozhovoroch o ukončení vojny,“ vyhlásil Zelenskyj majúc na sebe nepriestrelnú vestu.

Podľa otvorených zdrojov (OSINT) sa Zelenskyj nachádzal pri stéle na vstupe do mesta, približne 1,15 kilometra od ruských pozícií a asi 500 metrov od tzv. šedej zóny. Zelenskyj tiež pripomenul význam regiónu okolo Kupianska, kde sa predtým sústredilo mnoho ruských síl. „Mnohí Rusi hovorili o Kupiansku. My ho vidíme (na vlastné oči),“ dodal.

Ruské štátne médiá predtým informovali, že náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov informoval Vladimira Putina o údajnom dobytí Kupianska v Charkovskej oblasti. Putin tiež vyhlásil, že ruským silám sa „podarilo zablokovať približne 15 práporov ukrajinských ozbrojených síl“ v oblasti Kupiansk-Vuzlovyj, a dokonca pozval novinárov, aby „prišli a pozreli si obkľúčené jednotky ukrajinskej armády“.

