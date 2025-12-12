Ukrajinský dronový útok zranil v ruskom Tveri sedem ľudí a spôsobil požiar

Trosky ukrajinského dronu zranili v piatok sedem ľudí a spôsobili požiar v bytovom dome v ruskom meste Tver ležiacom približne 180 kilometrov severozápadne od Moskvy.
K nočnému útoku vo viac ako 400-tisícovom Tveri došlo v čase zvýšenej aktivity ukrajinských dronov na ruskom území, keďže úsilie o dosiahnutie mierového riešenia konfliktu na Ukrajine sa naťahuje.
Dočasný gubernátor Tverskej oblasti Vitalij Koroľov na Telegrame uviedol, že incident si vyžiadal zranenia šiestich dospelých a jedného dieťaťa, ako aj evakuáciu približne 20 ďalších osôb. „V Tveri bojujeme s následkami pádu trosiek dronu na obytný dom,“ povedal gubernátor.
Ukrajina útočí
Na videozázname agentúry AFP z miesta dopadu trosiek vidno poškodený bytový dom s vyhorenými oknami na niekoľkých poschodiach, zatiaľ čo na zázname z bezpečnostnej kamery je zachytený náraz dronu do budovy.
„Videli sme obrovský oheň. Bol to veľmi silný plameň. Až neskôr, keď požiar uhasili, sme videli, aká to bola tragédia a čo sa tam stalo,“ povedala pre AFP obyvateľka susedného domu. Z videa agentúry AFP je zrejmé, že trosky dronu zasiahli aj neďalekú budovu cirkusu.
Až 300 dronov
Ukrajina, ktorá od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 bojuje proti takmer každodennému ostreľovaniu a leteckým útokom, odpovedala útokmi dronov, ktoré podľa Kyjeva cielia na ruskú vojenskú a energetickú infraštruktúru.
Ruská armáda uviedla, že v noci na piatok zlikvidovalo 90 ukrajinských dronov, k čomu došlo po štvrtkovom masívnom útoku, pri ktorom Rusko údajne zostrelilo až 300 ukrajinských dronov.