Špeciálna operácia v Kaspickom mori. Ukrajinci zasiahli dve ruské lode pod sankciami

Ukrajinské špeciálne jednotky a hnutie „Čierna iskra“ v piatok zasiahli dve ruské lode v Kaspickom mori.
Ako referuje web liga.net s odvolaním sa na ukrajinské špeciálne jednotky, zasiahnutými plavidlami sú lode „Kompozitor Rachmaninov“ a „Askar-Sarydža“.
Obe lode prevážajúce zbrane a vojenské vybavenie sa stali terčom útoku Ukrajincov pri pobreží Kalmyckej republiky v Kaspickom mori. Zástupcovia povstaleckého hnutia poskytli podrobné informácie o trase a náklade.
🔥🔥🔥SSO Ukraine + “Chornaya Iskra” strike again!
Two russian ships hit in the Caspian: Kompozytor Rakhmaninov and Askar-Saridja.
Rebels provided intel on route & cargo – both vessels were used for military purposes.
russia’s “fleet” is learning the hard way💥 pic.twitter.com/Rm6oX5SvON
— Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) December 12, 2025
Spomenuté plavidlá sú pod sankciami USA pre ich účasť na dodávkach vojenského nákladu medzi Iránom a Ruskom.
Vo štvrtok drony z dlhým doletom zasiahli ropnú plošinu Filanovskij, ktorú vlastní spoločnosť Lukoil-Nižnevolžsknefť. Bol to prvý prípad, keď Ukrajina zasiahla ruskú infraštruktúru súvisiacu s ťažbou ropy v Kaspickom mori.