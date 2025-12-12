Špeciálna operácia v Kaspickom mori. Ukrajinci zasiahli dve ruské lode pod sankciami

Obe lode prevážajúce zbrane a vojenské vybavenie sa stali terčom útoku Ukrajincov pri pobreží Kalmyckej republiky.
Tanker in the Caspian Sea.
Loď v Kaspickom mori. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajinské špeciálne jednotky a hnutie „Čierna iskra“ v piatok zasiahli dve ruské lode v Kaspickom mori.

Ako referuje web liga.net s odvolaním sa na ukrajinské špeciálne jednotky, zasiahnutými plavidlami sú lode „Kompozitor Rachmaninov“ a „Askar-Sarydža“.

Obe lode prevážajúce zbrane a vojenské vybavenie sa stali terčom útoku Ukrajincov pri pobreží Kalmyckej republiky v Kaspickom mori. Zástupcovia povstaleckého hnutia poskytli podrobné informácie o trase a náklade.

Spomenuté plavidlá sú pod sankciami USA pre ich účasť na dodávkach vojenského nákladu medzi Iránom a Ruskom.

Vo štvrtok drony z dlhým doletom zasiahli ropnú plošinu Filanovskij, ktorú vlastní spoločnosť Lukoil-Nižnevolžsknefť. Bol to prvý prípad, keď Ukrajina zasiahla ruskú infraštruktúru súvisiacu s ťažbou ropy v Kaspickom mori.

