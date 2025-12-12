Ukrajinská armáda znovu dobyla dve dediny v Charkovskej oblasti

Ukrajina v piatok vyhlásila, že jej sily znovu dobyli dve dediny v Charkovskej oblasti a zatlačili ruské jednotky späť do mesta Kupiansk, ktoré je kľúčovým železničným uzlom, a Rusko ešte v novembri tvrdilo, že ho obsadilo.
„Kindrašivka, Radkivka a ich okolie boli oslobodené, ako aj niekoľko štvrtí v severnej časti Kupianska,“ uviedla na sociálnych sieťach ukrajinská armáda.
Ruská propaganda
Rusko koncom novembra vyhlásilo, že jeho sily opäť dobyli mesto Kupiansk, ktoré prvýkrát obsadili koncom februára 2022, ale už začiatkom septembra toho istého roku ho znovu dobyli ukrajinské jednotky.
Rusko v posledných mesiacoch opakovane vyhlásilo, že jeho jednotky úspešne postupujú vpred a zaznamenávajú na ukrajinskom bojisku územné zisky.
Šikovní dezinformátori
Kyjev ruské tvrdenia o rozsiahlom postupe rozhodne odmieta ako pokusy Moskvy presadiť naratív, že Ukrajina čelí bezprostrednému kolapsu, a ovplyvniť rokovania o ukončení vojny.
„Rusi pôsobia v informačnom priestore oveľa efektívnejšie ako ktorýkoľvek z našich partnerov, pričom šíria informácie, ktoré neodrážajú realitu,“ povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii Volodymyr Zelenskyj. „Tieto úplné nezmysly musíme vyvrátiť,“ dodal ukrajinský prezident.
Rusko Charkovskú oblasť, kde sa nachádza aj Kupiansk, nikdy oficiálne neanektovalo, a podľa Zelenského by najnovšia verzia návrhu amerického plánu na ukončenie vojny mohla viesť k stiahnutiu sa Ruska z tejto oblasti a Ukrajiny z Doneckej oblasti.