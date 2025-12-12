Členstvo Ukrajiny v Európskej únii by sa mohlo stať realitou už v januári 2027

Zelenskyj verí, že Trump pomôže Kyjevu so vstupom do Únie.
Ukrajina by sa podľa najnovšieho plánu USA na ukončenie vojny s Ruskom mohla stať členským štátom Európskej únie už v januári 2027, uviedol v piatok pre agentúru AFP ukrajinský vládny zdroj.
Zložitý proces pristúpenia k EÚ zvyčajne trvá roky a vyžaduje si jednomyseľné hlasovanie všetkých 27 členov bloku, pričom niektoré krajiny, najmä Maďarsko, opakovane vyjadrujú nesúhlas so vstupom Ukrajiny.
Horúčkovité úsilie
Myšlienka rýchleho vstupu Ukrajiny do Únie je súčasťou najnovšej verzie mierového plánu presadzovaného Spojenými štátmi, ktorý v posledných týždňoch vyvolal v celej Európe horúčkovité diplomatické úsilie. Plán však počíta aj s tým, že Ukrajina odstúpi Rusku časť svojho územia.
„Je to tam uvedené, ešte sa o tom bude rokovať, ale Američania to podporujú,“ povedal v súvislosti s americkým plánom vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na tlačovej konferencii povedal, že Washington dokáže presvedčiť lídrov, ktorí sú proti členstvu Ukrajiny v Európskej únii, aby svoj postoj zmenili.
Majú páky
„Spojené štáty môžu podniknúť kroky na odblokovanie našej cesty do Európskej únie,“ uviedol Zelenskyj a dodal, že „americký prezident má rôzne páky vplyvu, ktorými presvedčí tých, ktorí v súčasnosti Ukrajinu blokujú .“
Kyjev sa dlhodobo usiluje o členstvo v EÚ a od proeurópskej revolúcie v roku 2014 zavádza reformy, ale má problém s odstránením rozsiahlej korupcie, čo je jeden zo základných predpokladov vstupu do Únie.
Po ukončení minulotýždňového diplomatického turné by sa mal Zelenskyj v pondelok stretnúť v Berlíne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, lídrami EÚ a britským premiérom Keirom Starmerom. Bližšie informácie o Zelenského ceste do Nemecka zverejnené neboli.
Bude to horšie
Moskva v piatok naznačila, že je skeptická voči snahám o prepracovanie amerického plánu, ktorý doteraz vo veľkej miere podporovala a rešpektovala väčšinu jeho základných požiadaviek.
„Máme dojem, že táto verzia, ktorá sa predkladá na diskusiu, bude horšia,“ povedal pre ruský hospodársky denník Kommersant poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.