Erdogan vyzval Putina na obmedzené prímerie v rusko-ukrajinskom konflikte

Prímerie by sa malo týkať energetickej infraštruktúry a lodnej dopravy.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Foto: ilustračné, SITA/AP
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok počas rozhovorov so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom vyzval na „obmedzené prímerie“, ktoré by sa v rusko-ukrajinskom konflikte vzťahovalo na prístavy a energetické zariadenia.

Erdogan na stretnutí v Turkménsku Putinovi povedal, že úsilie o ukončenie vojny je cenné a podľa správy z jeho kancelárie by v tomto smere mohlo byť „prospešné uzavrieť obmedzené prímerie zamerané najmä na energetickú infraštruktúru a prístavy“.

Útoky na tankery

Erdoganove vyjadrenia prišli po viacerých útokoch na tankery spájané s Ruskom v Čiernom mori, ku ktorým sa väčšinou prihlásil Kyjev. Útoky vyvolali ostrú kritiku zo strany Ankary, ktorá si predvolala veľvyslancov Ruska aj Ukrajiny a varovala, že takéto útoky predstavujú „znepokojujúcu eskaláciu“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na tlačovej konferencii v Kyjeve povedal, že Turecko pracuje na plánoch prímeria, ktoré sa konkrétne týkajú energetickej infraštruktúry a lodnej dopravy.

Dobré vzťahy

„Prezident Erdogan mi to spomenul. Povedal som mu, že to podporíme. Chcel zorganizovať zodpovedajúce stretnutie – najprv na úrovni tímov, potom na úrovni lídrov. Povedal som mu, že sme pripravení. Spojené štáty dnes veria, že sme blízko k dohode,“ dodal Zelenskyj.

Turecko, ktoré sa počas celej vojny snaží udržiavať vzťahy s Moskvou a Kyjevom, kontroluje Bosporský prieliv, kľúčovú trasu pre prepravu ukrajinského obilia a ruskej ropy do Stredozemného mora.

V novembri Erdogan počas online stretnutia ukrajinských spojencov vyhlásil, že dohoda o prímerí, ktorá sa týka energetickej a prístavnej infraštruktúry, predstavuje potenciálny základ pre rokovania o komplexnej mierovej dohode.

