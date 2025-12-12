Trump je frustrovaný z rokovaní o vojne medzi Ukrajinou a Ruskom. Už nechce reči, ale činy

Americký prezident Donald Trump je podľa svojej hovorkyne Karoline Leavittovej „extrémne frustrovaný“ z Ruska aj Ukrajiny, zatiaľ čo Kyjev uviedol, že Washington naďalej tlačí Ukrajinu do veľkých územných ústupkov v rámci svojho plánu na ukončenie takmer štvorročnej vojny.
„Prezident je extrémne frustrovaný z oboch strán tohto konfliktu,“ povedala Leavittová novinárom. „Nechce už viac rečí, chce činy. Chce, aby sa táto vojna skončila.“
Voľná ekonomická zóna na východe Ukrajiny?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Washington naďalej tlačí na Ukrajinu, aby odovzdala územie Rusku ako súčasť dohody na ukončenie vojny, ktorá začala ruskou inváziou vo februári 2022.
Podľa najnovšieho amerického plánu by Ukrajina mala stiahnuť svoje jednotky z častí východnej Doneckej oblasti, kde by mala vzniknúť demilitarizovaná „voľná ekonomická zóna“ ako nárazníková zóna medzi oboma armádami. Rusko by zostalo na svojich pozíciách na juhu krajiny, ale malo by stiahnuť časť svojich jednotiek z oblastí na severe, pri ktorých Moskva nehovorí o anexii.
Ukrajina reviduje pôvodný americký návrh a tento týždeň poslala Washingtonu 20-bodový protinávrh, ktorého detaily zatiaľ neboli zverejnené. Zelenskyj zdôraznil, že hlavné sporné body sú územia Doneckej oblasti a Záporožská jadrová elektráreň. „Nemáme právne ani morálne právo vzdať sa územia,“ povedal Zelenskyj a zdôraznil, že konečné rozhodnutie by mali mať Ukrajinci prostredníctvom volieb alebo referenda.
Budúci týždeň má byť rozhodujúci
Počas videokonferencie európski spojenci Ukrajiny označili túto fázu rokovaní za „kľúčový moment“ pre Ukrajinu a bezpečnosť v euroatlantickom regióne. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že „nadchádzajúci týždeň bude rozhodujúci“ pre dosiahnutie „spravodlivého a udržateľného mieru“.
Trump sa snaží obísť Európu a priamo rokovať s Moskvou a Kyjevom prostredníctvom svojich vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera. Zelenskyj uviedol, že hoci neexistuje pevný termín na uzavretie dohody, Washington chce mať jej obrysy pripravené do Vianoc.
Medzitým v Kyjeve došlo vo štvrtok k dvojitému bombovému útoku, ktorý si vyžiadal jednu obeť a štyroch zranených, pričom miestna prokuratúra označila incident za teroristický čin.