Koľko Rusko minulo na vojnu na Ukrajine a ako dlho to ešte zvládne financovať?

Rusko financuje vojnu kombináciou bežných rozpočtových príjmov, čerpania finančných rezerv a čoraz viac aj domácim zadlžovaním.
Podľa ekonómov Julije Pavyckej z Kyiv School of Economics a Romana Sulžyka, bývalého bankára z JPMorgan a Deutsche Bank, sa model založený na príjmoch z ropy a plynu postupne vyčerpáva v dôsledku sankcií, cenových stropov a zliav na ruskú ropu. Referuje o tom web united24media.com.
Putin schválil rozpočet na rok 2026
Údaje citované denníkom The Moscow Times ukazujú, že prezident Vladimir Putin schválil rozpočet na rok 2026, ktorý upevňuje vojnový ekonomický model. Celkové výdavky majú dosiahnuť približne 44,1 bilióna rubľov, pričom takmer 40 percent – vyše 16,8 bilióna rubľov – smeruje na armádu a bezpečnostné zložky. Sociálne výdavky a podpora civilnej ekonomiky pritom klesajú na viacročné minimá.
Vojenský analytik: Rusi narazili na strop, Ukrajinu neporazia a zima to len potvrdí
Podľa odhadov Kyiv School of Economics Rusko v rokoch 2021 až 2025 vynaložilo na armádu a vnútornú bezpečnosť najmenej 50,6 bilióna rubľov, čo po prepočte predstavuje zhruba 580 až 600 miliárd dolárov. Ide však len o spodnú hranicu, keďže časť výdavkov je utajená a oficiálne rozpočty nezachytávajú všetky náklady vojny.
Krátka operácia sa zmenila na dlhodobú vojnu
Výdavky prudko rástli po tom, čo sa pôvodne krátka vojenská operácia zmenila na dlhodobú opotrebovaciu vojnu. Kým v roku 2021 Rusko minulo na armádu okolo 5,6 bilióna rubľov, v roku 2024 to bolo už 13,7 bilióna a v roku 2025 približne 16,5 bilióna rubľov. Rast poháňala masová výroba zbraní, vyššie platy vojakov, kompenzácie rodinám obetí a logistické náklady.
Kallasová: Bez skutočných ústupkov Ruska hrozí, že mierové snahy zlyhajú
Podľa Pavyckej dokáže Rusko udržať súčasnú úroveň vojenských výdavkov ešte približne jeden až dva roky, ak nenastanú výrazné vonkajšie šoky. Rezervy vo Fonde národného blahobytu sa však od roku 2022 znížili o viac než polovicu a vláda je čoraz viac odkázaná na zvyšovanie daní a domáce pôžičky. „Krátkodobo to zvládnu, ale každým ďalším mesiacom je to ťažšie,“ upozornila ekonómka.