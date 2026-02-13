Rusko oznámilo ďalšie kolo rokovaní s USA a Ukrajinou o ukončení vojny

Rusko v piatok oznámilo, že budúci týždeň sa uskutoční nové kolo rokovaní so Spojenými štátmi a Ukrajinou zamerané na hľadanie riešenia takmer štvorročného konfliktu.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že stretnutie je už dohodnuté, no miesto ani presný termín zatiaľ nezverejnili. „Existuje dohoda, že sa to skutočne uskutoční budúci týždeň. O mieste a dátumoch vás budeme informovať,“ povedal novinárom.
Tvrdé požiadavky
Predchádzajúce dve kolá rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi, ktoré sa konali v Abú Zabí, však nepriniesli zásadný posun. Moskva a Kyjev zostávajú ďaleko od dohody najmä v otázke územia.
Americký prezident Donald Trump sa snaží konflikt ukončiť, no Rusko naďalej trvá na rozsiahlych územných a politických ústupkoch zo strany Ukrajiny, ktoré Kyjev odmieta ako kapituláciu. Moskva požaduje, aby sa ukrajinské sily stiahli z východnej Doneckej oblasti, z ktorej približne pätinu stále kontrolujú.
Agresorom je Rusko
Ukrajina odmieta jednostranný ústup a žiada pevné bezpečnostné záruky Západu, ktoré by odradili Rusko od obnovenia ofenzívy po prípadnom prímerí. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň uviedol, že prijal americký návrh na ďalšie kolo rokovaní v Miami.
Konflikt, ktorý Rusko rozpútalo plnohodnotnou inváziou vo februári 2022, si vyžiadal státisíce padlých vojakov a desaťtisíce civilných obetí. Rusko v súčasnosti kontroluje približne pätinu ukrajinského územia vrátane Krymského polostrova, ktorý anektovalo už v roku 2014, ako aj ďalších oblastí obsadených proruskými separatistami.