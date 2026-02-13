Radšej žiadna ako zlá. Mierová dohoda musí priniesť dôstojný mier a bezpečnostné záruky, vraví Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj radšej neuzavrie žiadnu dohodu, než by mal Ukrajinu tlačiť do zlej. Podľa denníka The Kyiv Independent to ukrajinský líder povedal v rozhovore, ktorý vo štvrtok zverejnil The Atlantic. Zdôraznil pritom, že akákoľvek dohoda musí priniesť dôstojný a trvalý mier a jasné bezpečnostné záruky, ktoré zabránia ďalšej ruskej agresii.
Zelenskyj: Ukrajina na fronte neprehráva
Zelenskyj uviedol, že Kyjev nie je prekážkou mieru a podporou amerických návrhov sa snaží ukázať, že rokuje v dobrej viere. „Taktika, ktorú sme zvolili, je, aby si Američania nemysleli, že chceme pokračovať vo vojne,“ povedal. Ukrajina na fronte podľa neho neprehráva a varoval, že ochota rokovať sa nesmie zamieňať s ochotou prijať nevýhodné podmienky.
Zelenskyj: Európska únia musí stanoviť konkrétny dátum, kedy Ukrajina formálne vstúpi do bloku
Bezpečnostné záruky USA a Európy
Kľúčovou požiadavkou Kyjeva zostávajú bezpečnostné záruky USA a Európy, ktoré by nadobudli účinnosť po uzavretí prímeria. Bez nich by podľa neho Rusko získalo čas na opätovné zhromaždenie síl. Priznal, že pokrok v rokovaniach o zárukách je pomalý a americké odpovede sú zatiaľ príliš nejasné. „Potrebujeme to mať všetko napísané,“ zdôraznil.
Lavrov krotí prílišný optimizmus. Mierové rokovania s Ukrajinou majú do konca ďaleko
Jeho slová prichádzajú v čase, keď sa zdá, že trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a USA sa dostávajú do slepej uličky, keď Kremeľ stále trvá na svojich územných požiadavkách a nie je v tejto otázke ochotný pristúpiť na žiadny kompromis. „Nikdy sme neboli proti ukončeniu vojny. Sú to Rusi, ktorí nie sú pripravení na dialóg,“ dodal.