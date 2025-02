Zelenskyj by súhlasil s priamymi rozhovormi s Putinom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že súhlasí s priamymi rozhovormi s ruským vodcom Vladimírom Putinom s cieľom ukončiť takmer trojročnú vojnu na Ukrajine. Uviedol to v rozhovore s britským novinárom Piersom Morganom zverejnenom v utorok na platforme YouTube.

Zelenského vyhlásenia prišli v čase veľkého očakávania z rozhovorov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa zaviazal ukončiť boje po nástupe do Bieleho domu.

Rozhovory medzi štyrmi účastníkmi

Na otázku, ako by sa cítil, keby sedel oproti Putinovi za rokovacím stolom, Zelenskyj odpovedal: „Ak je to jediná zostava, v ktorej môžeme občanom Ukrajiny priniesť mier a nestratiť ľudí, určite sa do toho pustíme,“ dodal, že bude so „štyrmi účastníkmi“.

Nešpecifikoval, kto by boli účastníci rozhovorov, ale Morgan predtým hovoril o hypotetických rozhovoroch medzi Ruskom, Ukrajinou, Európskou úniou a USA. „Nebudem k nemu láskavý, považujem ho za nepriateľa. Úprimne povedané, myslím si, že aj on mňa považuje za nepriateľa,“ povedal ukrajinský líder.

Putin minulý týždeň povedal, že Moskva bude rokovať s Ukrajinou. Vylúčil však, že by hovoril priamo so Zelenským.

Pripustil stratu územia

Zelenskij pripustil, že Ukrajina pravdepodobne nezíska späť časť územia, ktoré dobylo Rusko. „Žiaľ, podpora poskytovaná našimi partnermi je nedostatočná na to, aby Putina úplne vytlačila z našich území,“ povedal.

EÚ a Kyjev zdieľajú určité obavy, že Trump prinúti Kyjev k neférovým ústupkom voči Moskve. Zelenskyj tiež zopakoval, že plán vstupu Ukrajiny do NATO zostáva pre Kyjev preferovaným spôsobom ukončenia bojov a získania „bezpečnostných záruk“.