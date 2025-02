Trump chce od Kyjeva za zbrane kovy vzácnych zemín, Scholz to považuje za sebecké

Nemecký kancelár Olaf Scholz kritizuje požiadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina dodávala kovy vzácnych zemín do USA výmenou za finančnú pomoc. Trump uviedol, že Ukrajina má „veľmi cenné vzácne zeminy“ a USA chcú, aby ich investície boli do určitej miery „garantované“. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Tieto zdroje krajiny by sme mali použiť na financovanie všetkého, čo bude po vojne potrebné,“ povedal Scholz pre nemeckého verejnoprávneho vysielateľa DW. Scholz zdôraznil, že Ukrajina bude v budúcnosti potrebovať silnú armádu, ako aj financie na obnovu krajiny. Dodal, že „sú to veľké úlohy vzhľadom na obrovskú deštrukciu, ktorá na Ukrajine prebieha. A preto si myslím, že by bolo lepšie, keby sa zdroje Ukrajiny použili na dobrú budúcnosť.“