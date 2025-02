Trump: Rozhovory s Ukrajinou a Ruskom pokračujú „celkom dobre“

Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že rozhovory s Ukrajinou a Ruskom idú „celkom dobre“. Šéf Bieleho domu už od predvolebnej kampane presadzuje ukončenie najväčšej vojny v Európe za ostatné desaťročia.

„Rokujeme s Ukrajinou a Ruskom. Máme naplánované stretnutia a rozhovory s rôznymi stranami vrátane Ukrajiny a Ruska. A myslím si, že tieto diskusie v skutočnosti prebiehajú celkom dobre,“ povedal Trump novinárom.

Čo najskôr schôdzka s Putinom

Trump pred niekoľkými dňami vyhlásil, že sa chce čo najskôr stretnúť s ruským vodcom Vladimirom Putinom. „A to nie je z hľadiska ekonomiky alebo čohokoľvek iného. Je to z hľadiska miliónov plytvaných životov… Je to masaker. A tú vojnu naozaj musíme zastaviť,“ skonštatoval americký prezident.