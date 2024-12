Zdravotní klauni budú v službe aj počas týchto Vianoc

Profesionálni zdravotní klauni a klaunky z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors zrealizujú od 23.12.2024 do 31.12.2024 takmer 30 klaunských návštev. Do klaunovania sa v tomto období zapojí vyše 30 zdravotných klaunov. V nemocniciach budú aj počas sviatočných dní, vrátane Štedrého dňa a Silvestra.

Hoci je koncom roka v nemocniciach menej detí, predsa len tam ostávajú tie, ktorým zdravotný stav nedovoľuje stráviť vianočné sviatky doma s rodinou. Zdravotní klauni prichádzajú na detské oddelenia nemocníc pravidelne po celý rok, aby detským pacientom zlepšili náladu a zahnali smútok za domovom. Počas Vianoc sú ich návštevy špeciálne, pretože prinášajú sviatočnú tematiku, ktorá sa odráža nielen v koledách a humore, ale aj vo vianočne či silvestrovsky vyzdobených kostýmoch a rekvizitách. Cez sviatky dokonca nie je výnimkou, keď príde na oddelenie klaunovať súčasne aj viac klaunov, kým počas štandardných klauniád je to obvykle klaunská dvojica.

„Návštevy zdravotných klaunov sú vo vianočnom čase ešte dôležitejšie než inokedy,“ myslí si Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ Červeného nosa. „Emócie sú v tomto období silnejšie, všetci sme oveľa citlivejší. Tomu sú prispôsobené aj naše Vianočné klauniády. Do nemocníc prinesieme vianočnú atmosféru a láskavý klaunský humor. Detským pacientom, ale aj ich rodičom zmiernime clivotu za domovom i smútok, že nemôžu stráviť najkrajšie sviatky v kruhu rodiny. Naše návštevy sú spestrením a povzbudením taktiež pre zdravotnícky personál,” hovorí Pavel Mihaľák.

Aj v nemocniciach sa počas Vianočných klauniád dejú zázraky, keď sa detský plač mení na smiech, ktorý je balzamom a radosťou pre milujúcich rodičov. Jeden z nich – Jozef – popisuje svoju skúsenosť z minulých Vianoc, ktoré strávili spolu s manželkou v nemocnici s chorým synom, takto:

„Na Kramároch sme prežili nielen všedné dni, ale aj sviatky. Asi najhorší bol Štedrý deň. Ostatné tri deti porozdeľované po babkách a my v nemocnici. Mohli by sme si volať cez videohovor, ale vlastne nemôžeme. Neudržali by sme slzy, a to nemusí vidieť ani jedna, ani druhá strana. Päť minút a všetko je inak. Prišla návšteva na izbu – nepozvaná. Mali červené nosy a za pár sekúnd zmenili náladu v miestnosti. Ešte nezaschli slzy na líci a už sa rehotal z plných pľúc. Boli u nás päť minút a zvyšok dňa sme mali úsmev na tvári. Doniesť smiech do škôlky, školy či na dvor, je vždy vítané. Ale doniesť smiech do nemocnice, to je nemožné. Zdravotní klauni však zvládli aj to nemožné.”

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku vyše 20 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. V októbri spustilo združenie nový večerný program pre deti na onkológiách – Klaunské večerníčky. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne aj zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov. Viac info o programoch a združení nájdete na www.cervenynos.sk.

