Zdravotná sestra pomáhala pacientom, teraz prišla o dom. Nikdy by som nepovedala, že mi niečo také moja dcéra spraví, hovorí dôchodkyňa

Zdravotná sestra Mária zo Serede roky pomáhala pacientom a starala sa o ich zdravie, sama sa však na dôchodku ocitla bez strechy nad hlavou. Doteraz žila v dome, ale musela si prenajať byt, aby neskončila na ulici. Pre TV Joj v reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk uviedla, že za tým je jej dcéra.

„Moja dcéra prišla za mnou, že si chce kúpiť dve autá, tak ma požiadala, či jej papierovo nepredám dom. Dohodli sme sa, že tam budem bývať a budem mať doživotné právo,“ povedala pre telebíziu 70-ročná dôchodkyňa.

V zmluve chýbalo doživotné právo

Svojej dcére natoľko dôverovala, že si neprečítala kúpno-predajnú zmluvu. Až neskôr zistila, že v nej chýba vecné bremeno na doživotné právo.

„Po dvoch rokov bývania v dome, bez upovedomenia a upozornenia vymenila na dome zámky, vymkla ma a nechala na ulici bez strechy nad hlavou a bez ošatenia, ktoré všetko ostalo v rodinnom dome,“ pokračovala pani Mária. Preto požiadala o pomoc Okresný súd v Galante, aby jej umožnil vstup do domu a vziať si všetky osobné veci.

„Na súd som sa obrátila, aby mi umožnil vstup do domu, na koľko moja dcéra so mnou nekomunikuje. Vyzvala som ju písomne, aby mi umožnila vstup do domu, aby som si mohla zobrať vlastné veci, nakoľko mi ostalo len to, čo som mala na sebe,“ dodala pani Mária.

Súd návrh zamietol

Okresný súd však návrh zamietol a pani Mária podala proti nemu odvolanie, o ktorom rozhodne Krajský súd v Trnave. Podľa advokáta Milana Ficeka sa dá žiadať vlastnícke právo, ale je to komplikovaný spor, ktorý môže trvať aj roky.

Televízia oslovila aj dcéru poškodenej, ktorá im do telefónu tvrdila, že volajú na nesprávne telefónne číslo. Pani Mária však potvrdila, že to bola ona a takto sa zatajuje. „Celý život som svojej dcére pomáhala, či finančne, či s deťmi, nikdy by som nepovedala, že mi niečo také moja dcéra spraví, že ma vyhodí na ulicu,“ dodala na záver seniorka.