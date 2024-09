Zázračný liek na chudnutie sa vypomstil sestre supermodelky. Nemohla som hýbať rukami, opísala chvíle na pohotovosti

Celebrity po celom svete už niekoľko mesiacov šalejú po „zázračnom“ lieku na chudnutie. Hoci je Ozempic určený pre ľudí s ochorením na diabetes 2. typu, jeho vedľajším účinkom je rýchla strata váhy. To sa však vypomstilo sestre supermodelky Kate Moss, Lottie Moss, ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Nebola so svojou váhou spokojná a tak sa jej podarilo získať liek cez priateľa. Ako priznala v podcaste Dream Onne, bolo to „najhoršie rozhodnutie“, aké kedy urobila. Nebola sa totiž vopred vyšetriť v ordinácii u lekára a tiež nepodstúpila testy, ktoré by mal absolvovať každý pred jeho užívaním.

Liek si pichala

Dvadsaťšesťročná modelka vážila približne 60 kilogramov. Liek si dávala počas dvoch týždňov formou injekcie a ako povedala: „Nikdy v živote mi nebolo tak zle.“ Najprv užila nízku dávku, ktorá podľa prepisu lekára začína na 0,25 mg raz za týždeň počas štyroch týždňov.

Potom si však dala vyššiu dávku, ktorá bola určená pre ľudí, ktorí vážia 100 kilogramov a viac. Dostavili sa negatívne následky. „Zvracala som, bolo to hrozné,“ uviedla s tým, že dva dni preležala v posteli. Nedokázala v sebe udržať žiadne jedlo, tekutiny, a tak ju previezli do nemocnice. Tam boli lekári šokovaní z toho, akú dávku si pichla.

Nemohla hýbať rukami

Lottie schudla vďaka prvej dávke tri kilogramy, po druhej ešte viac. Váha jej nakoniec klesla na 53 kilogramov. „Dostala som záchvat z dehydratácie a v bolestiach som sa skrútila na podlahe. Zvierala sa mi tvár, celé telo bolo napäté a nemohla som hýbať rukami,“ opísala, čo sa dialo na pohotovosti.

„Radšej by som zomrela, než by som si to vzala znovu,“ pokračovala modelka a prehlásila, že to za to nestojí. Teraz sa preto snaží ostatných pred liekom varovať, aby ho neužívali na chudnutie, hoci o tom hovoria celebrity v médiách. „Toto by nemal byť trend. Kam sa podela pozitivita k telu?“ pýta sa modelka, ktorá sa so svojimi skúsenosťami s liekom podelila s verejnosťou.