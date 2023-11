Zážitok z adventných trhov: Vyberáme tie najkrajšie v Dolnom Rakúsku

Príroda, uličky s pivničkami, zámky, hrady, ale aj námestia v dedinkách či mestách sú súčasťou adventu v Dolnom Rakúsku. Vybrali sme pre vás tie najoriginálnejšie adventné trhy, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky, a zároveň prinášame niekoľko skvelých tipov na ďalšie miesta, ktoré stojí za to navštíviť počas čarovného adventného obdobia.

Advent v Puchbergu sa predstaví v romantickom osvietenom parku a popri krásnom jazere, na ktorom sa odrážajú tisícky vianočných svetielok. Svoju prácu tu budú v stánkoch prezentovať rôzni remeselníci – kováči, výrobcovia pletených košíkov a drevených výrobkov, drotári i mnohí ďalší. Rôzne pochúťky z Puchbergských podnikov budú ponúkať miestni majitelia gastro prevádzok. Trhy sa konajú 9. a 10. decembra, súčasťou je hudobný sprievod a v nedeľu o 16:30 hod. príde aj Mikuláš.

Mesto Baden pozýva od 18. novembra je vianočný trh „Advent v parku“ opäť v znamení udržateľnosti. Týka sa to regionálnej gastronómie aj témy predchádzania vzniku odpadu. Mesto je populárne svojimi rímskymi kúpeľmi. Oddych počas uponáhľaného obdobia vo vodnej a saunovej krajine so 14 liečivými prameňmi a rôznymi bazénmi, ako je napríklad otvorený sírny bazén, vám dá zabudnúť na predvianočný stres. Ten je skvelý napríklad aj po romantickej zimnej túre, ktorá vedie údolím Helenental z Badenu do Allandu.

Adventný trh na zámku Rothschild vo Waidhofen an der Ybbs sa koná 8. – 10. decembra a má naozaj nádhernú atmosféru, pretože sa odohrávajú na moste a nádvorí zámku. Súčasťou trhov sú detské dielne, hudobný program, desiatky vystavovateľov so stánkami, lahodné jedlo a očarujúce prostredie. Tieto trhy majú prívlastok aj „Žiarivé Vianoce“.

Waidhofen. Foto: Mostviertel Tourismus, schwarz-koenig.at

Ak by ste sa chceli cítiť ako uprostred diania skutočnej vianočnej rozprávky, navštívte tradičný vianočný trh na zámku Rosenburg. Trhy na tomto zámku sú považované za najromantickejšie vianočné trhy v celom Dolnom Rakúsku. Počas dvoch víkendov 2.-3. a 8.-10. decembra na vás čakajú stánky s regionálnymi predajcami, umelcami a remeselníkmi, ktorí predvedú svoje zručnosti vo vonkajších aj vnútorných priestoroch zámku Rosenburg. Špeciality z Waldviertlu patria ku skutočným gurmánskym zážitkom a treba ich ochutnať.

Cisárska adventná atmosféra na Dunaji v oblasti Wachau. Umenie, história a cisárska atmosféra spájajú dolnorakúske hrady na Dunaji. Našťastie sú záhrady a parky, a do istej miery aj areál, otvorené pre nás všetkých a sú dejiskom idylických a s láskou pripravených vianočných trhov, koncertov a podujatí počas rôznych adventných víkendov. Vianočné trhy na zámku Hof sú pozoruhodné výstavami na zámku, živým betlehemom a vianočnou stajňou. Regionálne remeslá, množstvo pochúťok a zábava pre malých aj veľkých sa ponúka aj na adventnom trhu v Grafeneggu alebo na adventnom trhu v benediktínskom opátstve Göttweig.

Schloss Hof – 18.11. – 17.12.

Grafenegg – 7. – 10.12.

Göttweig – 2. – 10.12.

Wachau. Foto: Donau Niederösterreich/Andreas Hofer

Určite si nenechajte ujsť aspoň jednu adventnú prechádzku vinárskymi uličkami Weinviertelu. Či už exteriéri alebo interiéri pivničných uličiek v regióne Weinviertel sú atrakciou samy o sebe a dajú sa ideálne zakomponovať do prechádzky prírodou – vrátane ochutnávky vína. V advente sú dokonalou kulisou pre vianočný trh. Adventný trh v Retzi a Retzer Erlebniskeller naladia návštevníkov na Vianoce „pod zemou i nad zemou“. Vinárska ulička Wolkersdorfer Kellergasse alebo najkrajšia pivničná „hora“ v Rakúsku v meste Velm-Götzendorf sú očarujúce. Alebo najdlhšia vinárska ulička v Rakúsku v Hadrese. Prípadne vinárska ulička Loamgrui v Unterstinkenbrunne. Malé okná lisovní sú vyzdobené čečinou a sviečkami a pred nimi stoja slávnostné stoly obložené vínom a dobrotami. Otvorené dvere vás zavedú buď do umeleckých dielničiek, alebo k útulným posedeniam.

Weinviertel. Foto: Niederösterreich Werbung/ Robert Herbst

Ak máte radi okrem vianočných trhov aj prechádzky prírodou, návštevu adventného trhu v Zwettl od 8. do 10. decembra v oblasti Waldviertel je najlepšie spojiť so zimnou turistikou. Výborné miesto na začiatok vašej zimnej prechádzky je práve táto turistická dedina, ktorá ponúka perfektnú kulisu na výlety do prírody aj v chladnom období.

Čaro adventu v Dolnom Rakúsku môžete objaviť aj na ďalších podujatiach, ktoré nájdete na oficiálnej stránke https://www.dolne-rakusko.info/advent.

