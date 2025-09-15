Záverečnú etapu Vuelty zrušili pre masívne protesty v Madride, Vingegaarda korunovali za šampióna - VIDEO

Protestujúci narušili priebeh pretekov a polícia zasiahla slzným plynom.
Vuelta a Espaňa
Protestujúci v Madride zablokovali cesty a znemožnili dojazd záverečnej etapy cyklistickej Vuelty a Espaňa. Foto: SITA/AP
Aj záverečnú 21. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa výrazne ovplyvnili propalestínski demonštranti. Tí v nedeľu spôsobili dokonca zrušenie celého vyvrcholenia trojtýždňového podujatia Grand Tour, záverečného v tejto sezóne.

Masívne protesty najprv prinútili organizátorov neutralizovať etapu a neskôr ju aj zrušiť. Dánskeho jazdca Jonasa Vingegaarda napriek tomu korunovali za celkového víťaza pretekov, premiérovo v jeho kariére.

Tisíce protestujúcich sa zhromaždili v centre Madridu, kde narušili trať na Gran Via, po ktorej mali cyklisti absolvovať niekoľko okruhov. Protestujúci zvalili zábrany, vnikli na cestu a skandovali heslá na podporu Palestíny, pričom vzduchom sa šírili zelený a červený dym.

Pelotón sa zastavil približne 56 kilometrov pred cieľom a preteky boli ukončené bez vyhlásenia víťazov a bez ceremoniálu. Vingegaard mal na začiatku poslednej etapy náskok 1:16 min pred Portugalčanom Joao Almeidom.

Polícia pri stanici Atocha zasiahla proti protestujúcim slzným plynom, no následne ich nechala vstúpiť na cestu, čo viedlo k ukončeniu pretekov. Protestujúci oslavovali zrušenie etapy a skandovali, že „Palestína vyhrala túto Vueltu“.

Protesty už predtým ovplyvnili priebeh pretekov, vrátane skrátenia 11. etapy v Bilbau a 16. etapy v Galícii. Niektorí jazdci vyjadrili obavy o svoju bezpečnosť.

Španielsky premiér Pedro Sánchez vyjadril hrdosť na protesty, ktoré majú silnú podporu v krajine, kde vláda nedávno stiahla veľvyslanca z Tel Avivu a zakázala vstup dvom izraelským ministrom.

Konflikt v Gaze, ktorý sa začal v októbri 2023 po útoku Hamasu, si vyžiadal tisíce obetí na oboch stranách a stále pretrváva humanitárna kríza.

