Pretekárom na Vuelte znova skrátili etapu. Vingegaard: Každý má právo protestovať, ale... - VIDEO

Tohtoročná Vuelta sa z rýdzo športového podujatia čoraz viac mení na politické bojisko a organizátori robia stále väčšie ústupky propalestínskym aktivistom.
Tí svojím neuváženým správaním šermujúc palestínskymi vlajkami čoraz viac zasahujú do pôvodného itinerára podujatia.
Organizátori pretekov Okolo Španielska boli už druhýkrát za týždeň nútení neutralizovať cieľ etapy, tentoraz 8 km pred jej pôvodným cieľom. V aktuálnom prípade nešlo o rýchly dojazd v meste, pretože protestujúci zablokovali cestu v úzkom záverečnom stúpaní na Castro de Herville.
Aby toho nebolo málo, protesty sa konali hneď vedľa tímových autobusov, čo sťažovalo príchod jazdcov jednotlivých tímov po etape.
Bernal pred Landom
Víťazom 16. etapy sa stal Kolumbijčan Egan Bernal (INEOS Grenadiers), keďže ako prvý došiel pod cieľový kopec. V záverečnom finiši zdolal Španiela Mikela Landu (Soudal Quick-Step). Na čele celkového priebežného poradia zostal s náskokom 48 sekúnd Dán Jonas Vingegaard z tímu Visma / Lease a Bike. Druhá priečka patrí Portugalčanovi Joaovi Almeidovi a tretia Britovi Thomasovi Pidcockovi (+2:38).
Kritický Vingegaard
„Toto by sa nemalo stávať. Náš tím odviedol dobrú prácu a ja som to chcel dokončiť vo finále. Je škoda, že španielski fanúšikovia cyklistiky nevideli vzrušujúce finále. Každý má právo protestovať, ale je škoda, že sa to musí stať tu a týmto spôsobom a že nemôžeme preteky normálne dokončiť,“ povedal Jonas Vingegaard, cituje ho slovinský denník Delo.
V utorkovej etape nedošlo k žiadnym nehodám ani problémom spôsobeným protestmi. Španiel Javier Romo z tímu Movistar, ktorý v nedeľňajšej etape havaroval kvôli nerozumnému protestujúcemu, však z pretekov odstúpil. Nahneval sa aj šéf Visma Lease a Bike Richard Plugge.
Plugge dôrazne apeluje
„Je naozaj smutné, že toto rozhodnutie muselo byť prijaté z dôvodu bezpečnosti cyklistov. Pokiaľ organizátori pretekov a Medzinárodná cyklistická únia umožnia konanie Vuelty, predpokladám, že dokážu zabezpečiť aj jej bezpečnosť. Toto je už druhýkrát, čo sa trasa mení počas pretekov. Ešte raz by som chcel apelovať na verejnosť, aby nezasahovala do našich pretekov. Zároveň naliehavo žiadam organizátorov, aby urobili všetko, čo je v ich silách pre zabezpečenie podujatia, aby sme si všetci mohli vychutnať vzrušujúci boj v poslednom týždni Vuelty,“ skonštatoval Plugge.
Tŕňom v oku tím Israel – Premier Tech
Aktivisti vo všeobecnosti protestujú proti účasti tímu Israel – Premier Tech na Vuelte, ktorý je v ich očiach vyslancom izraelského politického režimu. A ten je pre Palestínčanov dlhé roky neprijateľný, lebo neuznáva ich právo na samostatný štát.
Podľa dostupných informácií Israel – Premier Tech, ktorý patrí do kategórie Pro tímov, nemá väzby na štátne zriadenie v Izraeli a jeho pretekárske zloženie je výrazne medzinárodné. Na druhej strane je pravda, že jeho majiteľ Sylvan Adams je kanadsko-izraelský podnikateľ a zároveň osobný priateľ izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.